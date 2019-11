David Pérez traz dança flamenca ao Auditório Municipal de Olhão

Bailaor sevilhano pisa o palco olhanense na noite de 22 de novembro, sexta-feira, às 21h30, para apresentar David Pérez y Su Cuadro Flamenco, naquela que será a noite da dança em Olhão.

Oriundo do sul de Espanha, David Pérez traz ao Algarve um espetáculo que mistura as raízes do flamenco antigo com o mais contemporâneo. O bailarino e coreógrafo apresenta-se na maior sala de espetáculos de Olhão ao lado de Maria José León (dança), Miguel Pérez (voz e palmas) e Javier Rivera (guitarra flamenca).

Este bailaor sevilhano, que com apenas 22 anos obteve o Prémio El Desplante no mais prestigiado e antigo festival de flamenco de Espanha – o Festival Internacional Flamenco de La Unión -, apresenta um espetáculo «que mistura de forma magistral os vários palos» (géneros) flamencos».

O artista já ensinou a sua arte em mais de duas dezenas de países, um pouco por todo o Mundo, onde tem deixado o seu legado.

Agora, David Pérez apresenta no Algarve a sua técnica e mestria, ao lado de outros grandes nomes da interpretação da dança flamenca.

Os bilhetes para o espetáculo estão à venda no Auditório Municipal de Olhão, com um custo único de 10 euros.