David Carreira surpreende fãs na FNAC Faro amanhã à tarde

David Carreira oferece aos seus fãs um momento muito especial para celebrar o seu 28º aniversário. O artista vai estar amanhã, quinta-feira, 8 de agosto, na FNAC Faro para uma sessão de autógrafos com início marcado para as 19h30.

Nesta sessão de autógrafos, os fãs de David Carreira vão ainda ficar a conhecer as condições para ganhar a oportunidade de jantar com o artista, mediante a compra de um Fã Pack FNAC David Carreira – Silver, para o concerto no dia 30 de novembro, na Altice Arena.

O Fã Pack FNAC David Carreira – Silver é composto por um bilhete Silver, que dá acesso à zona reservada dentro do palco, e uma T-Shirt «O problema é que ela é linda».

Após o sucesso do concerto 360º que decorreu no Campo Pequeno há três anos, David Carreira aposta no mesmo formato para o seu próximo grande espetáculo, a acontecer no final deste ano. O público terá a oportunidade de ouvir todos os grandes sucessos do repertório musical do artista, desde o início da sua carreira em 2011.

Com esta atuação, David Carreira tornar-se-á o primeiro artista português a fazer um concerto 360º na Altice Arena.