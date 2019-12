O filme «A Viagem», de Henrique Lopes foi considerada a Melhor Curta-Metragem Experimental nos Prémios Sophia Estudante 2019, um prémio da Academia Portuguesa de Cinema, numa noite em que a ETIC_Algarve foi duplamente premiada.

A cerimónia de entrega dos prémios decorreu quinta-feira, dia 12 de dezembro, no Museu da Farmácia, em Lisboa.

«Já te suicidaste? Não? Eu já» é o teaser de «A Viagem», a curta-metragem que tem como tema a depressão e o suicídio, escrita e realizada por Henriques Lopes, aluno da turma de Realização, Cinema e TV 17/19 e que este ano integra a equipa da ETIC_Algarve como assistente da área do Vídeo.

Nascido e criado no Algarve, Henrique Lopes desde muito cedo mostrou interesse pelo mundo do cinema. Ingressou na ETIC_Algarve em 2017 e desde aí tem vindo a participar em vários projetos associados às mais diversas áreas.

Contando ainda com muitos outros projetos em mente para concretizar no futuro, o seu principal objetivo é fazer bom cinema em português.

Esta foi a 6ª edição do Prémio Sophia Estudante e o quarto ano que a ETIC_Algarve esteve nomeada, contudo foi a primeira vez que trouxe um (duplo) prémio para casa.

A aluna de Design de Comunicação e Multimédia 18/20, Tanya Gomes foi distinguida com o 2º lugar ex aequo no desafio lançado para criação da identidade gráfica do evento.

Os Prémios Sophia Estudante foram criados como forma de incentivar e premiar os futuros cineastas, bem como estimular os institutos de ensino e o seu corpo docente a partilharem os resultados dos trabalhos desenvolvidos em contexto escolar.

Os trabalhos distinguidos com este prémio estão inseridos nas categorias de Ficção, Documentário, Animação, Experimental, e cartaz.

Os três vencedores de cada uma das categorias (12 no total) concorrem ainda a mais uma seleção, por parte de outro júri, que em fevereiro irá anunciar os quatro finalistas que irão estar presentes na Gala de Prémios Sophia.

O filme «A Viagem» já havia vencido o 1º Lugar na Categoria Ficção/Drama da edição de 2019 do Ficsam Festival – Festival Internacional de Cinema e Saúde Mental.

As próximas exibições de «A Viagem» serão no dia 21 dezembro no IPdJ, em Faro, inserido na mostra de curtas-metragens «O Dia Mais Curto» e mais tarde, dia 30 janeiro numa sessão do Cineclube de Tavira.

«A Viagem» foi produzida por Inês Afonso e Diogo Braga e apoiado pela Original Features, ETIC_Algarve, Associação Cultural Fusetense, Mr. Pizza e Supermercado Luzia Mar.