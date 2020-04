COVID-19: autarquia de Loulé cancela Festival MED 2020

No âmbito das orientações do Plano de Contingência da Câmara Municipal de Loulé de combate ao surto do novo Coronavírus no concelho, a edição do Festival MED 2020 foi cancelada.

As medidas de mitigação da Direção-Geral de Saúde que impuseram a necessidade de distanciamento social e confinamento das populações, assim como a declaração do estado de emergência pelo Presidente da República (prorrogada agora até 17 de abril) levaram a autarquia a ponderar a realização do MED, tendo finalmente decidido cancelar o festival, face à imprevisibilidade do terminus desta pandemia.

Com datas marcadas para os dias 25, 26, 27 e 28 junho, na Zona Histórica de Loulé, o 17º Festival MED não irá este ano realizar-se, ficando esta edição agendada para o final de junho do próximo ano.

À semelhança do que está a acontecer com outros festivais de música em Portugal e noutros países, a organização do MED optou pelo cancelamento do evento dada a incerteza quanto à evolução desta pandemia e visto tratar-se de uma data não muito distante, numa altura em que a situação no país e no mundo poderá ainda não estar controlada. Uma vez que o Festival MED conta todos os anos com um cartaz que integra artistas de vários pontos do Globo, a participação de alguns destes protagonistas da área da World Music poderia estar comprometida.

Recorde-se que o Festival MED é um dos principais eventos musicais realizados na região sul do país e constitui um importante elemento dinamizador da economia local.