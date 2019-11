«Cordel» dão música aos Serões de Outono em Santo Estevão (Tavira)

Integrado no ciclo Serões de Outono, realiza-se no próximo sábado, 23 de novembro, às 22h00, na Casa do Povo de Santo Estêvão (CPSE), a apresentação deste projeto.

Este novo trabalho, que une os cantautores Edu Mundo (poeta e contador de histórias) e João Pires (compositor, guitarrista e geógrafo de uma cartografia musical própria), é o retrato da música portuguesa e das suas ramificações lusófonas.

Em Cordel estão presentes melodias tradicionais como a chula, o vira, o fado canção e até a marcha popular com ritmos africanos e brasileiros. Nas letras, esta dupla recupera a poesia popular da literatura de cordel.

Ao longo do seu percurso, estes dois cantautores compuseram para outros artistas como Ana Moura, Aline Frazão, Sara Tavares, António Zambujo, Omara Portuondo, Coladera e Fogo Fogo.

Recorde-se que esta edição dos Serões de Outono encerra no dia 7 de dezembro, no mesmo local e à mesma hora, com o concerto de Tape Junk, João Correia e Frankie Chavez.

A iniciativa Serões de Outono é uma organização da CPSE que conta com o apoio do município de Tavira e da Freguesia de Luz de Tavira e Santo Estêvão.

O objetivo consiste em «garantir uma programação de qualidade, no barrocal do concelho, no período de época baixa».