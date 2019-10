Conferência aborda «afirmação de Loulé no contexto do al-Andalus»

Arquivo Municipal de Loulé recebe mais uma sessão de «O Documento que se segue» no próximo sábado, 19 de outubro, às 15h00.

Este mês o orador será Fernando Branco Correia, que irá falar sobre «O nascimento e afirmação de Loulé no contexto do al-Andalus e do Magrebe».

Uma cidade não nasce por acaso. E Loulé é das poucas cuja origem como núcleo urbano assenta nos séculos de existência do al-Andalus, ou seja, durante os séculos em que parte da Península Ibérica teve uma sociedade de matriz árabe-islâmica.

Há referências a al-ʿUlyà – identificada como Loulé – nos séculos XII-XIII, em autores como Ibn Saʿīd al-Maghribī e ʿAbd al-Wāḥid al-Marrākushī. Mas há testemunhos de dinamismo em fases anteriores como, por exemplo, no Cerro da Vila (Vilamoura) e conhecem-se místicos da região com relevo no contexto peninsular.

Fernando Branco Correia é Doutorado com dissertação sobre «Fortificações no Ocidente do al-Andalus». Foi comissário científico da exposição Yabura – Évora islâmica (2015). Recebeu o Prémio Pedro Cunha Serra, em 2014.

Tem lecionado, na Universidade de Évora, História do Mundo Islâmico, História de al-Andalus, Introdução à Língua e Caligrafia Árabe, História da Arte e Cultura Islâmica e Introdução à Arquitetura do Mundo Islâmico (Departamento de Arquitetura, em colaboração).

É também membro do CIDEHUS – Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades. Esta sessão é de entrada livre.