Coletivo JAT estreia «As bodas de prata do conde Baldinski» em Olhão

O Colectivo JAT – Janela Aberta Teatro leva à cena em Olhão a sua nova criação, «As bodas de prata do conde Baldinski», de 6 a 8 de dezembro, em Olhão.

Este é um espectáculo itinerante que convida o espectador a conhecer os diferentes espaços da emblemática Re-Criativa República 14, em Olhão, e mais tarde, do Gimnásio Clube de Faro, de 13 a 22 de dezembro.

A peça sobe ao palco aos sábados às 21h30 e domingos às 19h30.

Segundo a produção é «ma hilariante e absurda comédia de suspense, criada através da linguagem do teatro físico e do clown».

«O Conde e a Condessa Baldinski celebram as suas bodas de prata. Durante a festa o Conde é assassinado e todos os presentes são suspeitos do crime. O inspector Mina, amigo da vítima e convidado para festa, irá tentar averiguar o responsável entre os enigmáticos personagens desta história».

Sediado em Faro, o Colectivo JAT – Janela Aberta Teatro, é dirigido por Diana Bernedo e Miguel Martins Pessoa, especialistas em Teatro Físico.

Caracteriza-se por criar peças com uma forte componente física, onde o corpo e a poesia das imagens são os protagonistas dos seus espectáculos.

Entre a suas variadas e originais criações destacam-se «Algo de Macbeth», «Asas de papel», «Morreu Pavarotti», «Memórias de uma avestruz» e «Cinema Miami».

O JAT dirige cursos e oficinas de Formação Teatral e colabora com várias organizações e companhias de Portugal, Espanha, Itália e Inglaterra.

Desenvolve projectos sociais tais como o Grupo de Teatro Comunitário – Quarteira Fora da Caixa, o Grupo de Teatro Sénior de Quarteira e o Teatro para vizinhos em Faro Organiza encontros internacionais de artistas cénicos e formadores que investigam através do Método Suzuki e da Técnica Viewpoints, com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação GDA e Companhia Olga Roriz.

Tem sido convidado para festivais, conferências, tertúlias e laboratórios artísticos no Cine- Teatro Louletano, Teatro das Figuras, Festival Verão Azul, Baixa Street Fest, CoolTour, Açoteia-Faro Rooftop Festival, Em Contra Teatro e Jornadas de Teatro do Oprimido na Escola Superior de Educação e Comunicação da Universidade do Algarve. Conta com o apoio da Junta de Freguesia de Quarteira, Câmara Municipal de Loulé, Câmara Municipal de Faro e Direção Regional de Cultura do Algarve.

«As bodas de prata do conde Baldinski» tem encenação de Diana Bernedo e Miguel Martins Pessoa.

Conta no elenco com a interpretação de Ambra Zotti, Bruna Pinheiro, llaria Ferrán, Ilda Nogueira, Jorge Oliveira, Nuno Murta, Maryse Reis e Vasco Seromennho.

São estagiários Gonçalo Pedrosa, Afonso Jerónimo, Maria Graça.

Os bilhetes custam 8 euros (6 euros para sócios da Re-Criativa República 14 e Gimnásio Clube de Faro).

–

Fotografia: Miguel Martins Pessoa