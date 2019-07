Club Nau da Praia Grande em Ferragudo acolhe Beach Fest 2019

A Praia Grande, em Ferragudo, vai ser o palco do Beach Fest 2019 nos dias 19, 20 e 21 de julho, com vários concertos de diferentes géneros musicais, DJs e muita animação, para dançar com o pé na areia.

Do reggae ao jazz, do rock ao soul, do funk ao afrobeat, no total são seis bandas musicais e três DJs, que vão atuar em pleno areal da Praia Grande, junto ao restaurante lounge bar Club Nau, durante três dias das 19 às 2 horas da manhã. A entrada é gratuita.

A festa começa sexta-feira, dia 19 de julho ao ritmo do funk de Os Compotas, seguido do afrobeat dos They must be crazy, aos quais se junta o DJ Alexandre Ramos.

No sábado, a festa começa com a balada rock dos Sex band, antes do ritmo jamaicano dos Reggae Ville e termina com a dupla de DJs The Flashback Brothers.

No domingo sobem ao palco a banda jazz Time for T e o soul e rock dos Daddy Jack Band. O encerramento do festival estará a cargo do portimonense DJ Just (ex-Capicua).

Com um cartaz musical que tem como base a homenagem e aposta em músicos algarvios ou com ligação ao Algarve, o Beach Fest surge como a celebração do Verão, por parte do restaurante lounge bar Club Nau, a entidade organizadora e que desde há alguns anos mantém a tradição de apresentar concertos de música ao vivo todos os domingos, durante todo o ano.

«A ideia foi fazer uma festa na praia aberta a todos, a diversos públicos de diferentes origens e idades, num sítio maravilhoso como é a Praia Grande em Ferragudo, onde anteriormente não se fazia nada do género», explica Rafael Carlsen, proprietário do Club Nau, o restaurante lounge bar que organiza este evento e que se situa no local onde decorre este festival, e que disponibiliza refeições, bebidas, cocktails e outras surpresas.