CLOWNS de Giacomo Scalisi para ver no Teatro Experimental de Lagos

O Teatro Experimental de Lagos (TEL) acolhe a peça CLOWNS (teatro clown), de Giacomo Scalisi, com os artistas Enano, Leo Lobo e Tosta Mista, a partir de hoje, dia 25 de outubro, onde ficará em cena até domingo.

Trata-se de um espectáculo de três artistas que vivem no território do sudoeste alentejano e costa vicentina, de nacionalidades e abordagens distintas à linguagem do clown, que se encontram com Giacomo Scalisi para questionar o que significa ser clown nos dias de hoje. Uma reflexão conjunta sobre a dicotomia de identidades entre o homem e o artista, que talvez resulte num espectáculo tragicómico ou, pelo menos, imprevisível.

Quando Giacomo Scalisi convida três artistas clown para serem a matéria-prima de uma peça de teatro, estava longe de imaginar o quanto ficaria «sem pé» na profundidade oceânica de cada um.

Três clowns com personalidades e sotaques particulares: o espanhol Enano, o português Leo Lobo e o alemão Tosta Mista – O Malabarista. Nomes artísticos de José Torres, Sérgio Augusto e Thorsten Grütjen, respectivamente.

A curiosidade apurada do encenador italiano fê-lo olhar para esta coincidência como uma oportunidade única de auscultar o universo íntimo do homem por detrás da máscara de clown.

Ele, que nunca simpatizara com palhaços em geral, decide pôr-se à prova. E com esse fôlego dá um passo em frente e desafia Enano, Leo e Tosta Mista a abandonarem tudo o que sabem sobre a sua arte e confiarem nele para crescerem juntos em direção a um lugar novo.

O horizonte seria o encontro com o seu homem-artista numa linguagem performativa estranha ao seu universo. E eles aceitaram. Após longas horas a desfiarem memórias, desejos, receios, poesias e éticas, o italiano, o português, o espanhol e o alemão chegam a um estado puro e fazem nascer Clowns.

O espetáculo será às 21h30 dias 25 e 26 de outubro (sexta-feira e sábado). No domingo, dia 27 de outubro será às 16 horas.

Os bilhetes custam 7 euros (5 euros para crianças entre os 6 e os 11 anos).

Podem ser reservados por telemóvel (962 512 133) ou email ([email protected]).