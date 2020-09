Clara Andrade vence concurso de escrita criativa António Aleixo

Primeira edição do concurso de escrita criativa poeta António Aleixo já tem vencedores.

A primeira edição do Concurso de Escrita Criativa Poeta António Aleixo, que decorreu de 15 de junho a 23 de agosto, juntou mais de 70 participantes.

Durante este período, os cinco jurados (Analita Alves dos Santos, António Manuel Venda, David Roque, Fábio Nobre, José Teiga) analisaram 700 textos, em 10 etapas, e os resultados finais atribuíram a vitória a Clara Andrade. Ana Simão foi a segunda classificada e Carlos Musga, o terceiro classificado.

Clara Andrade, a vencedora desta primeira edição tem 58 anos, reside em Portimão, é bibliotecária de profissão (em Lagoa) e compôs a obra «E sobre tudo, as camélias», narrativa de ritmo intimista e poético, abordando o sentimento ontológico do abismo, do eu, da relação com o outro, mas também a alegria e os regressos.

Ana Simão, de 55 anos, residente em Santarém, escritora, criou a obra «A Búzia», que apresenta numa escrita pontuada de diálogo, a velhice, as memórias e a imprecisa linha entre a sanidade e a loucura ou anormalidade, numa ação narrativa de linhas sinuosas e aliciantes.

Carlos Musga, de 65 anos, residente em Azeitão, reformado, propôs a obra final «Tudo boa gente», história bem portuguesa feita com base em retratos de pessoas comuns (ou não) a partir de uma escrita bem-humorada e de pena solta, em que também se medita sobre a complexidade da vida e da sua fragilidade.

Os três primeiros classificados terão as suas obras publicadas numa coletânea publicada pela editora OnYva. O primeiro classificado recebe ainda um prémio monetário no valor de 1000 euros.

A cerimónia de entrega dos prémios será a 18 de fevereiro de 2021, data de nascimento de António Aleixo.

O Concurso de Escrita Criativa Poeta António Aleixo é um percurso de obstáculos literários promotor da robustez imaginativa dos participantes.

Ao longo de 10 etapas, cada uma, tendo por mote uma quadra do grande poeta popular algarvio, pretende dar aos concorrentes a ideia base para a construção de uma narrativa transformadora e relevante, com princípio, meio e fim.

A Fundação António Aleixo apadrinha o Concurso de Escrita Poeta António Aleixo.

A Câmara Municipal de Loulé apoiou a publicação da coletânea desta primeira edição.

A Fundação António Aleixo, criada a 25 de maio de 1995 é uma instituição privada, sem fins lucrativos e de utilidade pública, com objetivos de carácter social, cultural, artístico e científico.

A Fundação assume o compromisso de contribuir para o desenvolvimento do concelho de Loulé mediante uma série de atividades, destacando-se os projetos de ação social destinados à infância, juventude e terceira idade, as iniciativas de carácter cultural, as atividades editoriais, formativas e de animação e a concessão de bolsas de estudo a estudantes economicamente carenciados.

O presente concurso de escrita criativa resultou de um repto lançado por dois algarvios à Fundação António Aleixo: Analita Alves dos Santos, dinamizadora do Clube de Escrita Criativa para Jovens da Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, e David Roque, dinamizador do Clube de Escrita Criativa da Biblioteca Municipal de Lagoa.