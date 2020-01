Cineteatro Louletano com novo logotipo, formatos e dança inclusiva

O Cineteatro Louletano apresenta ao público, na Aderita Artistic Space Gallery, em Vale do Lobo, a programação artística da sua próxima temporada (meses de janeiro a julho), bem como a renovada identidade visual, na terça-feira, dia 14 de janeiro, às 18 horas.

Ao desenho da programação artística não foi indiferente o facto de esta estrutura cultural da autarquia louletana comemorar este ano os seus 90 anos de existência (1930-2020).

O evento, que contará com a presença de Vítor Aleixo, presidente da Câmara Municipal de Loulé, reserva muitas novidades no que à música, dança, teatro, cinema, pensamento e formatos multidisciplinares diz respeito.

O Cineteatro Louletano permanece atento aos grandes temas da atualidade e a programação continua implicada com as diversas inquietações que atravessam o quotidiano contemporâneo.

Assim, nesse sentido, em 2020 é apresentado um ciclo – que perpassa todo o ano e se prolongará por 2021 – que integra várias peças questionadoras (das quais o Cineteatro é coprodutor, todas em estreia no sul), pela mão de reconhecidos criadores nacionais.

Por outro lado, continua a privilegiar-se o estímulo e envolvimento dos e entre os artistas, apostando nos talentos do Algarve que, com qualidade e consistência, têm vindo a afirmar-se dentro e fora da região.

A nova temporada do Cineteatro Louletano traz também a introdução de um novo vetor estratégico na programação: a Dança Inclusiva.

Trata-se de uma prioridade temática que vem juntar-se assim aos três eixos programáticos que têm vindo a ser consolidados nos últimos anos na agenda daquele equipamento: as encomendas musicais juntando artistas do Algarve com reconhecidas figuras nacionais; a arte para a Infância, nomeadamente a sua vertente formativa; e os diálogos experimentais entre música instrumental e imagem, a par das novas abordagens exploratórias à arte sonora, de que o festival Som Riscado – único no seu conceito artístico no sul do país – é o exemplo maior.

Depois de um ano em que o Cineteatro registou um novo e expressivo incremento de público, com um novo recorde que atinge os quase 37 mil espectadores, é um desafio enorme programar para 2020, mantendo sempre em vista critérios de qualidade, diversidade e originalidade que têm posicionado este equipamento como uma referência cultural a sul do país, e que o público de vários quadrantes, perfis e proveniências tem seguido com inquietação e entusiasmo.

Sociedade civil, entidades públicas e privadas, diferentes agentes do sector, jornalistas, estão todos convidados para assistir a este evento que contará com apontamentos musicais do Quarteto da Orquestra de Jazz do Algarve e, ainda, um beberete.