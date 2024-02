Cineteatro Jaime Pinto reabre depois de requalificação na plateia

No próximo sábado, às 21h30, o São Brás Cineteatro Jaime Pinto reabre as portas depois da requalificação da plateia, a segunda fase do projeto que prevê ainda a reabilitação da cobertura, da sala e a substituição de equipamentos.

O São Brás Cineteatro Jaime Pinto reabre as suas portas este sábado, dia 2 de março, após conclusão da segunda fase do projeto de reabilitação, focado na plateia, com um concerto de entrada gratuita da Banda da Armada, marcado para as 21h30.

O certame, em simultâneo, marca o início das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril de 1974.

A Banda da Armada vai ser conduzida pelo maestro José Veloso (Capitão-tenente Músico – Subchefe da Banda da Armada) e tem no seu alinhamento musical sucessos de Frank Sinatra e de Zeca Afonso, entre outros sucessos nacionais e internacionais.

O São Brás Cineteatro Jaime Pinto reabre portas com a sua plateia totalmente renovada proporcionando maior conforto a todos os que frequentam este espaço anfitrião da cultura no concelho.

Importa recordar que a primeira fase permitiu a reabilitação da teia do palco e a instalação de novos equipamentos.

Em preparação está já a terceira fase do projeto que se irá focar na reabilitação do palco, incluindo-se ainda a reabilitação da cobertura, da sala e a substituição de equipamentos.

Um projeto da autoria de Ruben Martins que visa dar maior conforto, qualidade e segurança a todos os que frequentam o São Brás Cineteatro Jaime Pinto, tanto para fazer cultura como para usufruir da mesma.

Recorde-se que este equipamento cultural são-brasense foi inaugurado a 21 de dezembro de 1952 e desde então tem assistido ao desenvolvimento cultural do concelho, década após década.

Foi construído por um conjunto de amigos enamoramos pela sétima arte, constituídos na empresa «Unidos», numa época em que a sociedade são-brasense se dividia pelos salões, ora pelo mais seleto 1º dezembro, ora pelo mais popular 1º de janeiro, pelas festas privadas das famílias mais abastadas ou pelos arraiais populares que se organizavam aqui e ali.

O Cineteatro Jaime Pinto, pelo contrário, era e é um espaço de comunhão e de encontro de todos.

«Espaço que permitiu criar memórias conjuntas, mas também palco de alegrias e algumas tristezas que têm marcado a história do concelho. É por isso, também, um espaço inalienável do património comum dos são-brasenses. Um património que ser quer vivo e vivido, ativo e partilhado. Um património de todos e para todos», aponta a Câmara Municipal de São Brás de Alportel.

Os ingressos para o espetáculo podem ser levantados a partir de quinta-feira, dia 29 de fevereiro, na Galeria Municipal.