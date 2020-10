Ciclo de Música Antiga D’Aquém Mar aporta em Lagos e Vila do Bispo

O ciclo de Música Antiga D’Aquém Mar, constitui-se por quatro concertos e é promovido pela Questão Repetida – Associação Cultural, de Lagos.

O ciclo de Música Antiga D’Aquém Mar, constitui-se por quatro concertos que preconizam uma viagem em diversos estilos e linguagens da música historicamente informada. Tem por tema de ponto de partida a cidade de Lagos, enquanto cidade intrinsecamente ligada aos Descobrimentos Portugueses.

Através da música «realçamos relações histórico-políticas europeias e relembramos aos lacobrigenses, e a quem nos visita, que a história desta cidade, a sua relação com o mar e a vontade da aventura de descoberta, merece ser embelezado por sonoridades de outros tempos mas, que ao mesmo tempo, são intemporais».

O Ensemble Armilar será o ponto central desta celebração, enquanto grupo residente da Associação Cultural Questão Repetida, promotora do evento, e convidará outros músicos a enaltecerem «a riqueza histórica edificada».

Neste Festival «contamos com a palavra como ponto central dos concertos relembrando o eterno dilema que na altura dos Descobrimentos Portugueses, seria questionado com a devida relevância: o que é mais importante? A palavra ou a música?».

Assim, «sugerimos um concerto por fim de semana, a cada 15 dias – que se inicia no Dia dos Finados e termina adentrado o Advento, dedicado à palavra e à celebração da música nos ritos espirituais, a decorrer no Armazém Regimental e na Igreja de São Sebastião, em Lagos, e um concerto da Ermida de Guadalupe, no concelho de Vila do Bispo».

Este Festival conta com a criação de um espetáculo dedicado aos Findos (1 de novembro), para o qual foi feita a encomenda de uma peça ao compositor lacobrigense João Pacheco dedicado especialmente ao momento e ao lugar de Lagos.

Todas as formações propostas incluem cópias de instrumentos da época barroca, assim como o repertório será interpretado de acordo com o estilo da época a que se reporta.

Os Sons D’Aquém Mar é promovido pela Questão Repetida – Associação Cultural, sediada em Lagos e que se dedica a projetos relacionados com música, teatro, poesia, fotografia.

Esta iniciativa conta com o apoio do município de Lagos e Direção Regional da Cultura do Algarve.

Programa

Armazém Regimental | 1 e 15 de novembro. | 17h00

Igreja de S. Sebastião | 28 de novembro | 19h00

Igreja de S. Sebastião | 06 de novembro| 17h00

Ermida da Guadalupe/ Vila do Bispo | 29 de de novembro | 16h00