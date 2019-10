Acontece este fim de semana de 19 e 20 de outubro no Algarve Shopping, Guia, o «Algarve Acústico», um conjunto de espetáculos oferecidos aos visitantes durante duas tardes. César Matoso actuou ontem durante mais de 1 hora e o fado ecoou pelas galerias do centro comercial.

César Matoso actuou no Algarve Shopping, no dia 19 de outubro de 2019.

César Matoso, natural de Alte, é uma das vozes masculinas que se tem vindo a destacar no fado que se canta no Algarve e, cada vez mais, fora dele. Ontem foi possível reencontrá-lo na Guia, no Algarve Shopping, durante o «Algarve Acústico».

O espetáculo prolongou-se por mais de 1 hora e se no início estavam a assistir aqueles que já conheciam o jovem fadista, a verdade é que poucos eram os que passavam e ficavam indiferentes. Ao longo da actuação foi sendo cada vez mais numeroso o público presente. E quase ninguém arredou pé até ao final, mesmo com alguma chuva a cair.

Com cerca de três centenas de pessoas a assistir, César Matoso interpretou muitos dos temas do seu CD lançado em 2016 e intitulado «Saudade Singular». Na guitarra portuguesa estava Ricardo Martins, músico também algarvio que, com frequência, acompanha o fadista.

César Matoso e uma fã emocionada, durante o «Algarve Acústico».

Já próximo do final subiu ao palco uma das muitas fãs de César Matoso, a quem confessou estar a viver um momento muito emocionante. O fadista, que tem sempre um contacto muito próximo e cordial com o seu público, sorria e agradecia toda a simpatia, não só da emocionada fã mas também de todo o público presente, constituído por pessoas de variadas idades, portuguesas e estrangeiras. Ao «barlavento» uma mãe e uma filha revelaram ter vindo propositadamente de Castro Verde para ver o fadista ao vivo!

César Matoso e, na guitarra portuguesa, Ricardo Martins.

Antes de César Matoso tinham actuado os «The Black Teddys». Hoje, domingo 20 de outubro, actuam às 16 horas os «Recreio» e às 17 horas «Nanook».