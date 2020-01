Centro de Ciência Viva de Tavira organiza formação sobre Balsa

O Centro Ciência Viva de Tavira organiza, nos dias 20 e 24 de janeiro, entre as 14h30 e as 18h00, a ação de formação «Balsa – em busca das Origens do Algarve» que tem como objetivo principal estudar o potencial arqueológico do que resta desta antiga cidade romana.

Este projeto é financiado pelo programa operacional do Algarve CRESC 2020, é da responsabilidade do Investigador João Pedro Bernardes da Universidade do Algarve (UAlg) e tem como parceiros o Centro Ciência Viva de Tavira (CCVT), o município de Tavira e a Direção Regional de Cultura do Algarve.

Destina-se a agentes culturais, técnicos municipais, profissionais de turismo, público interessado. A inscrição é gratuita mas obrigatória aqui.

PROGRAMA

20 de janeiro

14h30 – Ria Formosa: biodiversidade, ambiente e paisagem

15h30 – Tavira antes de Balsa

16h30 – Balsa cidade romana

27 de janeiro

14h30 – Do fim de Balsa ao renascer de Tavira

15h00 – Tavira islâmica e Medieval

16h00 – Visita a Tavira histórico-arqueológica

Formadores: João Bernardes (UALG), Celso Candeias (CMT), Luís Oliveira (UALG), João Afonso (CCVT), Ana Ramos (CCVT).