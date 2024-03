Centro de Artes e Ofícios de Albufeira vence Prémio de Arquitetura

O projeto de arquitetura do Centro de Artes e Ofícios, elaborado pelo «Estúdio ODS Arquitetos», foi premiado na 3ª edição do Prémio de Arquitetura do Algarve, na categoria de «Equipamento, Serviços e Indústria».

A reabilitação do antigo Tribunal de Albufeira, agora Centro de Artes e Ofícios, foi um investimento relevante em Cultura que beneficiou de apoio dos fundos europeus, tendo sido um dos projetos premiados na 3ª edição do Prémio de Arquitetura do Algarve.

O Centro de Artes e Ofícios Carlos Silva e Sousa resulta de uma intervenção profunda realizada no âmbito da candidatura do PARU (Plano de Ação de Regeneração Urbana) de Albufeira, com um investimento total de 640 mil euros, apoiada pelo Programa Operacional CRESC Algarve 2020 no montante de 416 mil euros, que permitiu a reabilitação integral do antigo edifício, que se encontrava num estado avançado de degradação, com uma localização estratégica no centro histórico da cidade de Albufeira e uma área de 920 metros quadrados, requalificando-o com caraterísticas físicas e funcionais para este tipo de equipamento cultural.

O projeto de arquitetura do Centro de Artes e Ofícios, elaborado pelo «Estúdio ODS Arquitetos», foi premiado na 3ª edição do Prémio de Arquitetura do Algarve, na categoria de «Equipamento, Serviços e Indústria», uma iniciativa promovida pela Secção Regional do Algarve da Ordem dos Arquitetos.

Esta iniciativa incentiva a qualidade arquitetónica, a qualificação da paisagem e a salvaguarda do património cultural, representando um importante contributo para a valorização cultural do Algarve, em linha com os objetivos do Programa Operacional CRESC Algarve 2020.

Este espaço cultural gerido pela Câmara Municipal de Albufeira, aberto há cerca de um ano, dispõe de programação regular e destina-se a atividades de divulgação de artes, técnicas, saberes e produtos artesanais.

É de realçar o total de investimentos realizados na área do Património Natural e Cultural no Algarve, que somam 37,4 milhões de euros com fundos europeus associados de 25,2 milhões de euros.