Central Artes põe cinco municípios a fazer programação cultural em rede

Albufeira, Loulé, Olhão, Faro e Tavira partilham novo projeto de programação cultural em rede. O lema da programação será a Cultura da Sustentabilidade.

O projeto «Central Artes – Programação Cultural em Rede», uma iniciativa conjunta dos municípios de Loulé, Albufeira, Faro, Olhão e Tavira, no seguimento de uma candidatura realizada ao CRESC Algarve 2020 (Programa Operacional Regional do Algarve), instrumento financeiro, com fundos comunitários, que visa o apoio ao desenvolvimento do Algarve, vai ser apresentado na segunda-feira, dia 2 de março, às 18h30, no Auditório do Solar da Música Nova, em Loulé.

A candidatura, formalmente intitulada «Promoção Turística e Eventos Culturais – Algarve Central» e liderada pelo município de Loulé em parceria com os outros quatro congéneres, enquadra-se na medida 6.3 – Conservação, Proteção, Promoção e Desenvolvimento do Património Cultural e Natural – Promoção Turística e Realização de Eventos Culturais do CRESC Algarve 2020.

Prevê a implementação de um programa de oferta cultural em rede envolvendo os cinco municípios durante dois anos (2020 e 2021) e explorando diversos quadrantes das artes performativas, com direção artística, conteúdos e produção a cargo das empresas Eventors’Lab e Spira – Revitalização Patrimonial. A programação a apresentar tem como mote a «Cultura da Sustentabilidade».

A oferta cultural inclui espetáculos de reconhecido valor internacional e nacional, privilegia a formação/mediação criativa e a interação com o público através da realização de múltiplos workshops, e envolve ativa e diretamente as comunidades locais nos processos performativos através da apresentação de novas criações em que as mesmas participam nos próprios espetáculos.

Esta programação, de acesso gratuito em todos os municípios, será dinamizada quer em espaços indoor, isto é, em auditórios e teatros dos respetivos concelhos (Cineteatro Louletano, Teatro das Figuras, Auditório Municipal de Olhão e Auditório Municipal de Albufeira), mas não só.

Também haverá oferta em contextos exteriores diversos, de acordo com a natureza e formato de cada espetáculo.

O arranque do programa acontecerá já nos dias 12, 13 e 14 de março com vários workshops de construção de instrumentos/produção de som (a partir de vegetais dos mercados locais) dirigidos à comunidade e a cargo da internacionalmente reconhecida The Vegetable Orchestra, a realizar em Albufeira, Loulé, Olhão, Faro e Tavira.

O prestigiado grupo de Viena apresentará também um espetáculo, que marca a abertura deste projeto de programação em rede, no Mercado da Ribeira, em Tavira, a 14 de março pelas 21h30.

Pretende-se com este projeto, e na linha do «Movimenta-te», ocorrido em 2011 e 2012 no Algarve igualmente numa lógica de cooperação intermunicipal.

Assim, o objetivo é novamente fomentar e aprofundar práticas colaborativas entre os vários membros envolvidos, a circulação de espetadores no território e uma maior diversificação da oferta cultural, a pensar não só na população residente mas também nos diversos segmentos ligados ao turismo cultural, de modo inclusive a combater a sazonalidade e a consolidar gradualmente o Algarve como uma região turística de eleva notoriedade.

O CRESC 2020 tem como objetivo mobilizar a região para um desenvolvimento equilibrado, afirmando o Algarve como uma região mais competitiva, mais resiliente, empreendedora e sustentável reforçada com base na valorização do conhecimento.