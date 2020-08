Catalina vence o concurso Música JÁ do IPDJ Algarve

Final decorreu em Faro.

A final do concurso Musica JÁ, promovido pela direção regional do Algarve do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), decorreu na quarta-feira, dia 12 de agosto em Faro, no Espaço Quintalão, em Faro. A «jogar» em casa, a jovem artista Catalina foi a grande vencedora do concurso.

O júri foi composto por representantes do IPDJ, FNAC Portugal, ETIC_Algarve, RUA FM e Mentecapta, tendo avaliado a técnica instrumental, a apresentação em palco, a originalidade e o conteúdo lírico e musical.

Nas semi finais, que decorreram em São Brás de Alportel e Lagoa, foram selecionados quatro projetos:Mateus Verde, The ElephantWoman, Dispirited Spirits e Catalina.

A jovem levou a melhor na Final, realizada no âmbito do Dia Internacional da Juventude. Em segundo lugar ficaram os TheElephantWoman, em terceiro Dispirited Spirits e Mateus verde foi o quarto classificado.

Os objetivos deste concurso do IPDJ passam por dar palco aos jovens e criar condições para o crescimento dos seus projetos. O projeto nasceu de uma parceria da Direção Regional do Algarve do IPDJ com a Câmara Municipal de Faro, Câmara Municipal de Lagoa, Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Associação Académica da Universidade do Algarve, RUA FM, ETIC_Algarve e FNAC Portugal, contando com produção da Mentecapta.

Agora, os quatro projetos finalistas terão oportunidade de se apresentar ao publico no Festival F, na Fatacil, na Feira da Serra, na Semana Académica da AAUAlg e numa lojas FNAC, garantindo também a inclusão de um tema na programação diária da RUA FM.

O projeto vencedor terá também direito à gravação de um EP e à produção de um videoclipe.