Castro Marim celebrou feriado municipal com fado de Carminho

A fadista lotou ontem, segunda-feira, dia 24 de junho, o Revelim de St. António, numa noite iniciada pelo trio «Bela Luísa», também com música portuguesa.

Mas nem só de concertos se fez a celebração. Durante a manhã de ontem, na habitual sessão solene, o município de Castro Marim recebeu a palestra «O Papel dos Avós na Educação dos Netos», pelo médico pediatra Vítor Gameiro.

Seguiu-se a intervenção do Sr. António Salvador, querido e popular historiador de Castro Marim, que avançou o lançamento do seu livro «artesanal», dedicado à juventude, num ato em que revelou ainda uma lengalenga da sua autoria.

Depois, com Bruno Correia no saxofone, ele que é também maestro da Banda Musical Castromarinense, deu-se início à cerimónia oficial, propriamente dita, marcada pelos discursos do Presidente da Assembleia Municipal, José Domingos, e do Presidente da Câmara Municipal, Francisco Amaral.

Também no âmbito das celebrações, o teatro do CDD (Centro de Cultura e Desporto da Câmara Municipal) voltou a palco logo na sexta-feira, 21 de junho, numa atuação especialmente dedicada aos alunos da Universidade do Tempo Livre, que abriram, no dia seguinte, a exposição dos trabalhos desenvolvidos ao longo do ano no Mercado Local da vila, onde também fizeram uma demonstração de Danças de Salão.

Depois, a noite de 23 de Junho foi, como habitualmente, dedicada ao Grande Arraial de S. João, que decorreu na Praça 1º de Maio, em Castro Marim. Marcado pela sardinha e pela música popular, este Arraial encerrou também o XX Concurso de Mastros, que todos os anos anima os Santos Populares no concelho, fruto do muito trabalho e entrega de clubes e associações locais, que primam por fazer desta uma tradição ainda com bastante vida e expressividade no território.

Este ano, no pódio, ficaram as seguintes coletividades: Casa do Povo do Azinhal (1º lugar), Associação Social da Freguesia de Odeleite (2º lugar), e Associação Recreativa, Cultural e Desportiva dos Amigos da Alta Mora e Campesino Recreativo Futebol Clube (3º lugar).

Esta festa, que reúne anualmente centenas de castromarinenses e outros tantos convivas, tem o ex-libris nas marchas populares, protagonizadas pela Junta de Freguesia de Castro Marim e pela Banda Musical Castromarinense.

Recorde-se que recentemente Francisco Amaral venceu as eleições intercalares realizadas no concelho.