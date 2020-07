Castelo de Paderne abre para visitas gratuitas em agosto e setembro

Programa «Castelo de Portas Abertas» permite aos amantes da história e da natureza enriquecerem os seus conhecimentos.

A Câmara Municipal de Albufeira abre as portas do Castelo de Paderne durante os meses de agosto e setembro, sempre à quarta-feira. A partir das 9h30 e até às 13h00, os interessados têm «uma excelente oportunidade para conhecer um dos mais interessantes monumentos da história da região».

A 100 metros de altitude, o castelo de Paderne marca bem a sua presença na paisagem. Situa-se numa espécie de península, formada pela Ribeira de Quarteira e por vales férteis, com abundante produção agrícola, numa zona estratégica, entre o Litoral e o Barrocal algarvio e entre Loulé e Silves.

Foi construído no século XII durante o domínio Almóada, um período no qual os árabes organizaram um forte sistema defensivo por forma a tentar impedir a política expansionista dos cristãos, política essa iniciada com D. Afonso Henriques e seguida pelos seus sucessores.

No entanto a primeira referência escrita sobre esta construção data precisamente de 1189. Como prova, os trabalhos de arqueologia realizados, demonstraram que a ocupação humana daquele «hisn» remonta a meados do século XII.

No ano de 1189, D. Sancho I ataca o Algarve e conquista a fortificação de Paderne. Porém, os muçulmanos de imediato recuperam o castelo, que só viria a ser conquistado, definitivamente, pelos cavaleiros da Ordem de Santiago, liderados pelo seu mestre D. Paio Peres Correia, em 1240, ainda no reinado de D. Afonso III.

No início do século XVI, mais concretamente no ano de 1506, a povoação transfere-se do interior do recinto fortificado para a atual sede de freguesia, com a construção da nova igreja matriz, a de Nossa Senhora da Esperança.

As visitas ao Castelo de Paderne não necessitam de marcação. «Basta aparecer e visitar», detalha a autarquia, indicando ainda que «haverá técnicos especializados em local próprio para cederem todas as informações possíveis acerca da História do Castelo».