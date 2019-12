Cantora brasileira Gal Costa atua em Faro a 9 de abril de 2020

Gal Costa trará à capital algarvia o espetáculo da digressão «A Pele do Futuro».

Gal Costa regressa a Portugal para três concertos que prometem ser inesquecíveis.

A icónica cantora brasileira fará três apresentações do espetáculo «A Pele do Futuro», homónimo do seu último álbum, nos dias 7 de abril, na Casa da Música, no Porto; 9 de abril, no Teatro das Figuras, em Faro; e 11 de abril no Tivoli BBVA, em Lisboa. A produção do espetáculo é da Yellow Noises.

No roteiro do concerto estão alguns êxitos de Gal desde o começo da carreira na Tropicália até o último álbum com músicas de compositores consagrados como Gilberto Gil, Jorge Mautner, Djavan, Erasmo Carlos e Guilherme Arantes, mas também com participação de uma nova geração pop como a sertaneja Marília Mendonça, o rapper Emicida e o cantor Silva.

Os bilhetes já estão à venda pela Ticketline e nos locais habituais com preços entre 30 e 80 euros.

«A Pele do Futuro» tem seu título inspirado em uma canção de Gilberto Gil e sua escolha mostra a revolta de Gal Costa «contra os tempos obscuros que estamos vivendo, de guerra, em que se barram pessoas nas fronteiras».

O espetáculo foi pensado em três atos. O primeiro com canções escritas no período do golpe militar (décadas de 1960 e 1970), o segundo traz canções de amor e desamor e o terceiro desenvolve-se em busca de temas dançantes.

O álbum fez tanto sucesso que ganhou um DVD ao vivo, gravado em São Paulo e lançado em setembro de 2019, sendo ovacionado por público e crítica.

Gal Costa vem a Portugal acompanhada de Pedro Santos (guitarra e violão), Hugo Hori (saxofone), Rafael Franco (teclados), Fabio Sameshima (baixo) e Thomas Harres (bateria).