Biergarten promove a sua Porches Craft Beer em mini festival da cerveja

Marca artesanal da casa vai brilhar no fim de semana de 8 e 9 de junho no restaurante alemão de VILA VITA Parc, em Lagoa. Cartaz musical não poupa na qualidade e convoca Orelha Negra, Vítor Bacalhau e The Legendary Tigerman.

Chamam-se «Porches», tal como a pequena vila algarvia que acolhe o restaurante alemão Biergarten, e somam três variedades à escolha – Pilsener, Brown Ale e Indian Pale Ale (IPA), sendo estas duas últimas, apresentadas em julho de 2017.

Segundo explicou ao «barlavento» Óscar Correia, responsável pelo food and beverage de VILA VITA Parc, «queríamos que a nossa IPA, dentro do seu estilo frutado, que tivesse algum equilíbrio na acidez e que provocasse uma segura no retrogosto. Ou seja, que fosse muito gustativa e gastronómica. Quase que obriga a comer qualquer coisa para a acompanhar. Penso que isso foi muito bem conseguido», pelos mestres cervejeiros Paulo Silva e José Miguel Faria.

As «Porches», segundo o responsável explicou na altura, «são cervejas de grande frescura, com lúpulos leves e maltes de média intensidade, para que não se tornem pesadas. A Brown Ale, com nuances de café torrado e banana na caramelização, foi das primeiras a ser apresentada e esgotou.

O sucesso destes rótulos tem sido tal, que a equipa do resort VILA VITA Parc, nos Alporchinho, concelho de Lagoa, tem vindo a organizar um mini festival temático no qual são a principal atração.

Com início a partir das 17 horas, o festival oferece uma diversificada escolha gastronómica focada no street food, onde também se encontrará uma seleção de iguarias tradicionais bávaras, carne de origem orgânica, churrasco pelo Clube BBQ Portugal, a que se juntam opções vegan e paleo do KitchenDates, Paleo Chefs e Captain Kombucha, mais uma variedade de doces, como os gelados artesanais.

Em relação à animação musica, haverá dois palcos distribuídos pelo jardim. No sábado, dia 8 de junho, os Orelha Negra assumem o protagonismo da festa, acompanhados ao longo da noite pelos Compota e pela dupla de DJ’s Gijoe + Rhythm.



No domingo, dia 9 de junho, é a vez da one man band The Legendary Tigerman de Paulo Furtado, como cabeça de cartaz, acompanhado por Vítor Bacalhau e por Toby One, DJ de Lagos.

Os bilhetes diários têm um custo de 10 Euros, podendo ser adquirido um bilhete para os dois dias por 15 Euros (ambos incluem uma cerveja artesanal Porches Craft Beer). Podem ser adquiridos na Ticketline, FNAC e Worten.