Biblioteca Municipal Vicente Campinas celebra 10º aniversário

A Biblioteca Municipal Vicente Campinas, em Vila Real de Santo António (VRSA), completa 10 anos de existência e preparou um programa diversificado que integra espetáculos musicais, teatro e apresentações.

As atividades começam no dia 11 de setembro, na Casa do Avô de Monte Gordo, com a iniciativa «A Palavra Dita e Cantada», conduzida pelo «Duo Anticiclone», grupo formado por Henrique Matos e João Ornelas.

Também no dia 11, às 18h00, está agendada a apresentação dos livros «Mujer y Deporte», de José Luis Rúa, e «Sobras», de Eladio Orta.

Na quinta-feira, dia 12 de setembro, às 21h30, o serão volta a ser dedicado à música. Conduzido pelo cantautor Afonso Dias, «Fado Aleixo» irá prestar homenagem ao poeta António Aleixo, por ocasião do 120º aniversário do seu nascimento.

Já no dia seguinte, a 13 de setembro, será inaugurada a Mostra Filatélica comemorativa do 10º aniversário da Biblioteca Municipal Vicente Campinas, organizada pela Seção de Colecionismo da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de VRSA.

No dia 14, sábado, a partir das 16h00, o dia é dedicado à família com a iniciativa Mozartini – Teatro para bebés e família. A organização é da companhia de teatro II Acto e a participação está sujeita a inscrição.

Na segunda-feira, dia 16, a partir das 14h30, as celebrações serão marcadas pela emissão do carimbo do dia evocativo do X aniversário da Biblioteca Municipal, iniciativa novamente desenvolvida em parceria com a Seção de Colecionismo dos Bombeiros Voluntários de VRSA.

As atividades terminam com chave de ouro, na quinta-feira, dia 19 de setembro, às 21h30, com um concerto literário apresentado pela formação «In Tento Trio», a qual contará com as participações de Fernando Pessanha, Jorge Guedes e Pedro Reis.

Todas as iniciativas têm entrada livre.