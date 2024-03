Biblioteca Municipal de Tavira aposta em Oficinas de Escrita Criativa

A Biblioteca Municipal de Tavira promoveu várias Oficinas de Escrita Criativa, destinada a crianças, jovens e famílias, com o objetivo de estimular a imaginação e desenvolver a escrita.

Foram várias as Oficinas de Escrita Criativa, dinamizadas pela autora Mafalda Cordeiro, integradas na rubrica «Ler, ouvir e contar», da Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, em Tavira, que decorreram entre os dias 7 e 9 de março.

Nos primeiros dois dias, foram dinamizadas, em contexto escolar, abrangendo os 1.º e 3.º ciclos de Ensino Básico.

Já no último dia, na Biblioteca Municipal, foi a vez das famílias e crianças/jovens com idades entre os sete e os 13 anos participarem nas Oficinas de Escrita Criativa.

Partindo de diversas obras literária infantojuvenis, entre elas a obra da autoria de Mafalda Cordeiro, «Política para Crianças», com ilustrações de Rita Antunes, foram lançados vários desafios que permitiram aos participantes brincar com as palavras e os seus significados.

Através de uma abordagem lúdica de conceitos como família, política e liberdade, estas oficinas permitiram desenvolver a escrita e a expressão plástica, estimulando a criatividade e a imaginação.