Biblioteca Municipal de Lagos celebra 28 anos com Palavras Mágicas

Celebração do aniversário da Biblioteca Municipal Júlio Dantas intitula-se Palavras Mágicas e decorre entre os dias 1 e 10 de novembro, oferecendo uma programação multicultural diversificada para miúdos e graúdos que passará não só pela Biblioteca, mas também por escolas, bares e lares de idosos.

Iniciadas em 2002 para assinalar o aniversário da Biblioteca Municipal de Lagos, as Palavras Mágicas continuam a oferecer aos lacobrigenses e visitantes vários eventos que celebram a literatura, a arte de contar histórias, o humor e a magia da infância.

O fim-de-semana prolongado de 1 a 3 de novembro contará com a presença de Adriano Reis e Ana Sofia Paiva no espetáculo de narração oral «Bulibaça» (dia 1, 21h30), desenvolvido à volta do património cultural de Cabo Verde.

Os mais pequenos terão hipótese de se maravilhar com duas sessões do «Cantar Histórias – A que sabe a Lua», pelo Teatro do Biombo (dia 2, 10h30 e 15h00), e dois espetáculos pelo Teatro de Marionetas Mandrágora, «Para que servem as mãos» e «Olhapins e Olharapos» (dia 3, 10h30 e 14h30).

No dia 4 (22h00), as Palavras Mágicas saem da Biblioteca para uma sessão na Tasca Almadraque com o italiano Matia Losego intitulada «Boémia de Contos para Adultos – Histórias de Sobrevivência na Província Italiana».

No mesmo local será inaugurado mais um espaço integrado no projeto Leiturália, iniciado em 2015 na Cafetaria dos Paços do Concelho Séc. XXI, e que visa a criação de espaços informais de leitura pública em estabelecimentos públicos e privados do concelho de Lagos.

As celebrações prosseguem com a dupla Nuno Moura e Paulo Condessa, com o inovador espetáculo de Stand Up Poetry «O Copo – Poesia de Entretenimento Científico» (dia 5, 21h30) na Biblioteca.

No dia 6, as Palavras Mágicas voltam a sair, desta vez para Barão de São João, mais precisamente para o Atabai Bar.

O argentino Rodolfo Castro será o protagonista da nova Boémia de Contos para adultos «Latinoamérica Real e Mágica» (dia 6, 22h00), recordando histórias populares de autores sul-americanos que vão desde Buenos Aires à Cidade do México.

As Trovadoras Itinerantes, provenientes do Brasil, terão o dia 8 por sua conta. Levando consigo contos tradicionais e literatura de cordel para seniores, irão visitar o Lar Rainha D. Leonor (10h30) e o Lar José Filipe Fialho SCML (16h00), terminando o dia com a sessão «Orixás: Afrocontos Ancestrais» na Biblioteca Municipal (21h30).

Jorge Serafim, presença assídua em Lagos, ficará responsável pelo encerramento das Palavras Mágicas com um Serão de Contos que terá como convidada Cristina Taquelim e o seu dom para contar histórias.

As Palavras Mágicas terão também uma vasta programação com espetáculos destinados aos alunos das escolas do Concelho de Lagos, que vão desde o pré-escolar ao ensino secundário, com o objetivo de envolver a comunidade escolar na magia da leitura.

As sessões e espetáculos nas escolas terão a presença de artistas como Dulce Moreira, Mariana Santos, Diogo Duro, António Bexiga, Sendi Baptista, Matia Losego, Paulo Condessa, Rodolfo Castro, Birra Produções e a conceituada atriz Maria do Céu Guerra.

O programa completo pode ser consultado aqui.