Biblioteca de Tavira marca encontro online com João Tordo

Inscrições devem ser feitas até ao dia 22 de setembro.

A Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, em Tavira, retoma a rubrica Encontro com Autores, através da plataforma Zoom, com a primeira conversa online a ter lugar no dia 25 de setembro, às 18h30, com João Tordo.

Para participar, os interessados devem efetuar a sua inscrição até ao dia 22 de setembro, através de e-mail. O link para a sala virtual será disponibilizado na véspera da ação.

A Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, «ao promover a cultura e as literacias, oferece diversos serviços e atividades ao seu público (infantil, juvenil, adulto)».

Atendendo às contingências da situação que se vive e pelas limitações provocadas na vida quotidiana, a programação da Biblioteca tem-se mantido online, reduzindo, deste modo, os serviços presenciais.