Biblioteca de Portimão celebra 26 anos com poesia, contos e fado para todos

Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes, de Portimão, comemora o 26º aniversário no próximo dia 6 de novembro, quarta-feira, com cinco atividades para diferentes públicos.

No dia de aniversário, 6 de novembro, às 14h30, destaque para o «O Algarve de Sophia», um recital com poemas e canções de tributo a Sophia de Mello Breyner por Afonso Dias, no âmbito das Comemorações do Centenário do Nascimento de Sophia de Mello Breyner 1919 – 6 de novembro. O público-alvo são as escolas secundárias e o momento carece de inscrição prévia.

É conhecida a relação íntima e profunda de Sophia de Mello Breyner Andresen com o Algarve. Desde muito jovem que se apaixonou por este sul e este mar, por estes lugares e esta luz, por esta gente e estas cores, que lhe lembravam a Grécia, primordial na sua formação de poeta e na visão filosófica que lhe modelou a cidadania exemplar.

No mesmo dia, mas às 21h00, a comunidade é convidada a assistir ao espetáculo de Afonso Dias com «Fado Aleixo», numa homenagem ao grande poeta algarvio nos 120 anos do seu nascimento (1899).

Este é um tributo ao mais criativo e sagaz poeta algarvio – António Aleixo. Afonso Dias traz o poeta Aleixo de regresso ao Fado Tradicional, que ele mesmo cantava. Um algarvio, um herói popular, um poeta superior.

Já os dias 8 e 9 de novembro serão dedicados à escritora Margarida Fonseca Santos, autora reconhecida e muito querida do público que tem uma grande parte das suas obras no Plano Nacional de Leitura.

Publicou o seu primeiro livro para crianças há vinte e um anos. Desde esse instante, nunca mais parou de escrever para este público, «um verdadeiro desafio que se transformou numa grande paixão».

No dia 8, às 16h00, a escritora irá ministrar uma ação de formação intitulada «Escrever para ler», dirigida a professores bibliotecários, técnicos de Biblioteca, professores e educadores.

A inscrição deverá ser realizada previamente na Biblioteca Municipal. À noite, às 21h00 a Biblioteca recebe uma Sessão de Contos gratuita, para Adultos, por Margarida Fonseca Santos.

No sábado, dia 9 novembro, às 16h00, crianças e jovens são convidados a passar uma tarde também com uma Sessão de Contos gratuita, pela mesma autora.

Recorde-se que Margarida Fonseca Santos é autora de livros como «Altamente», «O Boião Mágico» e «Uma Questão de Azul-Escuro», e de coleções como «O Reino de Petzet» e, em coautoria com Maria João Lopo de Carvalho, «Os 7 Irmãos».

Além de escrever para crianças, adultos e teatro, trabalha na área da escrita criativa e do treino mental, algo que ficou do tempo em que se dedicava à Pedagogia e à Formação Musical. A coleção «A Escolha É Minha» é o reflexo de todo este percurso.