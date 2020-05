Biblioteca de Loulé volta a abrir portas com várias restrições

Serão aplicadas medidas de distanciamento social.

A Biblioteca Municipal Sophia de Mello Breyner Andresen, em Loulé, volta a abrir as suas portas ao público a partir da próxima terça-feira, 19 de maio, depois de ter encerrado no dia 10 de março como medida preventiva para conter a propagação da COVID-19, no âmbito do Plano de Contingência Municipal, e de ter funcionado durante um mês em regime de take-away, com o empréstimo de livros à porta do edifício.

Nesta reabertura, os serviços estarão condicionados e serão seguidas todas as orientações da Direção-Geral de Saúde em termos de segurança sanitária, higienização do espaço e do material documental, garantia do distanciamento social entre os utentes, entre outras medidas.

Nas duas últimas semanas do mês de maio, a Biblioteca funcionará num horário adaptado, na sua sede e em cada um dos seus polos, mas com regras comuns a todos os espaços, nomeadamente a não disponibilização de periódicos para leitura, a orientação por parte dos técnicos no acesso aos espaços, de forma a garantir o distanciamento físico (2 metros) ou o acesso às estantes a ser realizado em exclusivo pelos técnicos da Biblioteca.

Após a consulta, os livros ou documentos deverão ser depositados nos locais apropriados. Por outro lado, neste período não existirá empréstimo interbibliotecas nem se aceitarão doações de livros. Todos os documentos devolvidos e consultados ficarão em quarentena.

Na biblioteca-sede, em Loulé, o horário será de terça e sexta-feira, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00, e ao sábado entre as 10h00 e as 16h00. Encerra ao domingo e à segunda-feira. Aqui será permitida a entrada de 10 pessoas em simultâneo, distribuídas pelos diferentes espaços da Biblioteca, para efeitos de consulta rápida, empréstimo, devolução e realização do cartão de leitor. Será permitida a utilização de um computador por setor, por um curto espaço de tempo. Estará disponível também o serviço de impressão e de fotocópias.

No polo de Quarteira, a abertura ao público acontece entre terça e sábado, das 10h00 às 16h00, com encerramento ao domingo e à segunda-feira. Será permitida a entrada de duas pessoas em simultâneo para efeitos de consulta rápida, empréstimo, devolução e feitura de cartão de leitor, bem como a utilização de um computador, por um curto espaço de tempo. Também o serviço de impressão será permitido.

Já o polo de Salir funcionará de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 13h00. Apenas duas pessoas em simultâneo poderão entrar no espaço para efeitos de consulta rápida, empréstimo, devolução e adesão ao cartão de leitor. Será também possível ainda a utilização de um computador, por um curto espaço de tempo, e do serviço de impressão e de fotocópias.

Finalmente, no polo de Alte, as portas estarão abertas de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00. Aqui, será permitida a entrada de uma pessoa para efeitos de consulta rápida, empréstimo, devolução e feitura de cartão de leitor.

No que toca à Biblioteca Itinerante, na semana de 18 a 22 maio a itinerância está prevista para as manhãs, enquanto que de 25 a 29 de maio acontecerá durante a tarde. Não será permitida a entrada de pessoas na viatura, nem a utilização do computador por parte do público. O serviço de impressão não estará ativo.