Biblioteca de Loulé apresenta livro sobre o Alentejo e o seu cante

A Biblioteca Municipal de Loulé irá dinamizar mais uma sessão de «Livros Abertos» no próximo dia 23 de novembro, sábado, às 15h00.

Desta vez, a iniciativa contará com a presença do escritor Desidério Lucas de Ó, para dar a conhecer «Do Alentejo pró mundo com o cante na Alma».

Na sessão de apresentação deste livro, o autor falará da sua obra e responderá a todas as questões colocadas pelo público. Estará também presente a Associação de Amigos do Alentejo com o seu grupo coral, para um momento de cante.

Este é «um magnífico livro de nostalgia, que nos remete para um tempo em que todos os alfabetos enraizavam na ruralidade profunda do Alentejo…através do olhar duma criança».

Nesta sessão vão estar disponíveis vários exemplares da obra para venda, seguindo- uma sessão de autógrafos. A entrada é livre.