Biblioteca de Lagos tem propostas para miúdos e graúdos em outubro

Equipamento cultural apresenta uma programação diversificada, que passa pelo cinema, apresentações de livros, atividades para os mais pequenos, oficinas e sessões dedicadas à saúde. Todas as iniciativas são de entrada livre.

Numa estação em que o clima arrefece e convida à leitura, a Biblioteca Municipal de Lagos preparou uma programação plural com vista ao apelo aos vários tipos de leitores e faixas etárias.

As atividades começam logo no dia 5 de outubro, feriado nacional, às 15h30, com a exibição do filme «Furar o Contrato», um trabalho conjunto do ativista João Camargo, da agricultora local Ângela Rosa e da ex-funcionária da indústria petrolífera Laurinda Seabra, que explora o tema polémico da presença das empresas de petróleo e gás no Algarve.

Depois do filme, o público será convidado a debater temas ligados ao civismo, economia e sociedade.

Presença assídua em Lagos, Napoleão Mira irá apresentar no dia 12 de outubro, às 18h00, a sua mais recente incursão pelo mundo da literatura, através do livro «Olhares – Relatos da Índia», o resultado da sua experiência na Índia em duas viagens (2016 e 2018) e onde são partilhados cheiros, cores e mistérios desse país de contrastes. Enriquecendo a sessão, o autor dará ainda um concerto com a Grafonola Voadora.

Os mais pequenos terão uma grande variedade de atividades que começam a 19 de outubro, às 11h00, com a «Oficina Anti Rumores: Qual é a verdadeira cor das nuvens».

Tendo como base o livro «Uma Pequena História do Mundo», de E. H. Gombrich, Marina Palácio irá explorar temas ligados à educação e à sociedade em conjunto com as famílias participantes.

No mesmo dia, a partir das 21h00, Joana Espiñal irá antecipar o Halloween com mais uma sessão de «Uma Noite na Biblioteca», desta vez dedicada à Noite das Bruxas, uma iniciativa para crianças entre os 5 e os 12 anos com o objetivo de «explorar de forma corajosa a Biblioteca nessa noite alegremente assustadora».

O dia 26 de outubro será o dia mais preenchido do mês para a Biblioteca. A partir das 10h15, Ana Teresa Cruz traz a 2ª sessão do «Ciclo de Música e Baby Signs para Bebés e Pais», destinado a bebés entre os 3 e os 24 meses, com o tema «Hora da Refeição».

Logo depois, às 11h30, Albina Petrolati apresenta a Oficina «Cria e dança connosco ao sábado», com o intuito de reforçar as relações familiares através da dança criativa.

Ainda no mesmo dia, a partir das 15h30, Albina Petrolati irá formar professores e interessados através da ação «A Dança Criativa no contexto escolar», fornecendo ferramentas úteis de ensino da dança criativa nas escolas.

Este dia 26 termina às 18h30 com a 2ª sessão do Ciclo de Palestras «Saber Viver Naturalmente», com a autora, investigadora e especialista em terapias naturais, Sofia Loureiro.

O tema de outubro será «Otimizar a Digestão para uma Vida Saudável», tocando no tema pertinente e atual da alimentação saudável, intolerâncias e sistema digestivo.

Mais informações e a programação cultural completa do município de Lagos podem ser consultadas aqui.