Os Best Youth, banda portuense formada em 2011 por Catarina Salinas e Ed Rocha Gonçalves, hoje sábado, dia 14 de dezembro, pelas 21h30, no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão, naquele que será o último concerto deste ano.

A banda, que tem andado em digressão pelo país em espaços de lotação mais limitada, com uma maior proximidade do público, apresenta-se agora ao vivo no TEMPO com um espetáculo com banda completa, acompanhados por Fernando Sousa, dos X-Wife, no baixo, Miguel Ferreira, dos Clã, nos teclados, e Gil Costa, dos White Haus, na bateria.

«Cherry Domino» é o segundo longa-duração de Best Youth, editado em 2018, com a produção de um tema por Patrick Wimberly (dos Chairlift, que já trabalhou com Solange, MGMT e Beyoncé).

Já em 2019, Ed e Kate lançaram o EP Demo Tapes II, com versões intimistas de alguns dos seus temas. O duo conta ainda com um EP, «Winterlies», e o muito aclamado disco de estreia «Highway Moon».

Os bilhetes custam doze euros e estão à venda online em tempo.bol.pt, na bilheteira do TEMPO, que está aberta de terça a sábado entre as 13h00 e as 17h30 e nas noites do espetáculo até ao seu início e ainda nos locais habituais aderentes da BOL, nomeadamente FNAC, Worten, CTT, Pousadas da Juventude, El Corte Inglês, Lojas Note! e Rede Serveasy.

Podem ser reservados através dos contactos da bilheteira(282 402 475 / 961 579 917).