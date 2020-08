Bárbara Tinoco e Jorge Palma dão música ao «Verão em Tavira»

Bilhetes para os espetáculos já estão à venda.

O Parque do Palácio da Galeria, em Tavira, recebe nos dias 21 e 22 de agosto, sexta-feira e sábado, sempre às 22h00, dois concertos de artistas portugueses de diferentes gerações: de um lado, a jovem Bárbara Tinoco, de 20 anos, que atua na sexta-feira; do outro, Jorge Palma, um dos grandes nomes do panorama artístico português, que sobe ao palco no sábado.

Bárbara Tinoco, cantora e compositora de 20 anos, é autodidata na guitarra e no canto, estuda Ciências Musicais, na Faculdade Nova de Ciências Sociais e Humanas e, em 2018, na sua breve passagem pela fase de casting do programa «The Voice Portugal», teve a oportunidade de mostrar um tema original: «Antes dela dizer que sim».

É precisamente esse tema que lança, em 2019, como single de estreia, o qual conta já com mais de 5 milhões de visualizações no Youtube. Segue-se o seu segundo single «Sei Lá».

Participou, no Festival RTP da Canção, com uma canção da autoria de Tiago Nacarato, «Passe-Partout», que alcançou o 2º lugar com a classificação máxima atribuída pelo público.

Jorge Palma, o músico, cantor e compositor português, marca presença no «Verão em Tavira», onde assinala os seus 70 anos, mais de 40 dedicados à carreira musical.

É um nome incontornável do panorama musical português, tendo na sua obra canções como «Frágil», «Deixa-me Rir», «Dá-me Lume» ou «Encosta-te a mim».

Venceu o prémio José Afonso, em 2002, assim como o Globo de Ouro de Melhor Intérprete Individual, em 2008 e 2012. O seu álbum «Com Todo o Respeito» foi ainda galardoado pela Sociedade Portuguesa de Autores, com o prémio Pedro Osório.

Na sua atividade mais recente destacam-se projetos como «Juntos», em que partilha o palco com Sérgio Godinho e a celebração dos discos «Bairro do Amor» e «Só».