Barão de São João, no concelho de Lagos, volta a acolher o festival que une caminhadas e arte, de 6 a 8 de novembro.

A terceira edição do Barão de São João – Walk&Art Fest, organizado pela Câmara Municipal de Lagos e a Associação Almargem, contará este ano com uma nova instalação artística, cujas obras estão, mais uma vez, a cargo dos artistas locais parceiros.

Sabendo que «2020 foi um ano que colocou toda a humanidade à prova, todos, sem exceção, tivemos de nos reinventar e aprender a ser mais resilientes. Que melhor mensagem poderia o coletivo de artistas de Barão de São João transmitir do que a de a esperança», palavra que dá mote a esta edição.

«Esperança de um amanhã melhor, esperança que cada um de nós pode fazer mais e melhor. Composta por 19 peças que transmitem uma mensagem de 13 artistas, uma nova instalação artística convidará todos os participantes do festival a caminhar tranquilamente pela aldeia de Barão de São João, num pequeno percurso de cerca de 1 quilómetro», diz a organização.

O programa diversificado de três dias, é composto por 76 atividades, todas gratuitas, dividido por 38 caminhadas e caminhadas temáticas (geologia, arqueologia, património), quatro passeios de BTT, 11 atividades de educação ambiental para famílias, 13 workshops e 10 atividades de bem-estar (Yoga, Luohan Qigong / Chi Ckung, Tai Chi, Meditação).

Segundo a organização, este ano houve um acréscimo no número total de atividades para tentar colmatar a redução de participantes por atividade.

Destaque para algumas atividades que são novidade este ano, tal como a construção de caixas ninho ou o conto «O dia atarefado do esquilo» para os mais novos, e caminhadas que apelam ao desenho dinamizadas pela artista local Eva Herre e pelo Terminal Studio.

Houve também uma aposta de novas caminhadas por novos itinerários, incluindo uma caminhada noturna.

O espaço do secretariado do evento será adaptado segundo as orientações da Direção-Geral de Saúde (DGS) face à situação de pandemia da COVID-19 e todas as atividades decorrerão ao ar livre.

Há também «uma preocupação em desfasar as atividades por diferentes pontos de encontro e com diferentes horários de forma a não promover ajuntamentos».

O evento volta a contar com várias parcerias com empresas de animação turística e entidades oficiais que irão dinamizar muitas destas atividades.

As inscrições abrem dia 20 de Outubro, às 10 horas, aqui.

A iniciativa integra o calendário do evento Algarve Walking Season (AWS) onde se incluem os outros dois festivais de caminhadas existentes na Região (Walking Festival Ameixial e o Festival de Caminhadas de Alcoutim).

O AWS é uma iniciativa coordenada pela Cooperativa QRER – Cooperativa para o Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade, aprovada ao abrigo de uma candidatura da Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior, promovida pelo Turismo de Portugal / Região de Turismo do Algarve.