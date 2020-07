Banda do filme «Variações» atua no «Verão em Tavira»

Receita reverte para a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual.

A banda do filme «Variações» sobe, no dia 24 de julho, sexta-feira, ao palco, no Parque do Palácio da Galeria, às 22h00. A formação junta Sérgio Praia (ator que interpreta o papel de António Variações), os músicos Duarte Cabaça, David Silva, Vasco Duarte e o produtor musical responsável pela banda sonora do filme, Armando Teixeira.

Este projeto marca a estreia de Sérgio Prata como cantor e o regresso do músico, compositor e produtor Armando Teixeira que, através das cassetes de António Variações, deu corpo às músicas que ele gravara na garagem, com músicos amadores, no final dos anos 70.

«Toma o comprimido», a «Teia», «Perdi a memória», a «Canção do engate» ou «Quero dar nas vistas» (um inédito encontrado no espólio de António Variações) são alguns dos temas que compõem a banda sonora do filme e que serão apresentados, ao vivo, «num espetáculo único e repleto de surpresas e emoções».

Os bilhetes têm um custo de cinco euros e podem ser adquiridos na Praça da República, diariamente das 19h00 às 23h00, e no largo em frente ao Palácio da Galeria, nos dias dos espetáculos, das 19h00 às 23h00. A receita do espetáculo reverte a favor da aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para as instituições de solidariedade social do concelho.

A lotação máxima do espaço foi reduzida de acordo com as normas da Direção-Geral de Saúde e os planos de contingências criados para o efeito. É obrigatório usar máscara e cumprir as regras de segurança definidas para os diversos espetáculos (informação a disponibilizar no local).