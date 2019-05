Banda Desenhada louletana premiada em concurso mundial

No seguimento do sucesso que a edição «Os Segredos de Loulé – Uma História em Banda Desenhada» tem obtido desde a sua apresentação, acrescenta-se agora nova distinção ao seu currículo.

Trata-se do prémio de mérito, na categoria de banda desenhada, do concurso mundial 3×3 Illustration Awards: Professional Show Winners No.16, atribuído a André Caetano pelo trabalho de ilustração que desenvolveu nesta edição local.

Recorde-se que, para além das ilustrações de André Caetano, «Os Segredos de Loulé – Uma História em Banda Desenhada» conta com João Miguel Lameiras e João Ramalho Santos como autores (argumento).

Uma viagem pela história de Loulé e a sua região, desde o início do universo até aos nossos dias e ao futuro. Uma abordagem diferente a um género com grande tradição na BD portuguesa, como é a Banda Desenhada histórica.

Esta edição da Câmara Municipal de Loulé «é um marco importante na história da BD no nosso país – e no empenho da Câmara em prol da cultura – por apostar numa história e narrativa menos comuns neste tipo de obra, e num formato mais próximo das melhores edições de BD atuais, permitindo realçar a arte do desenhador e contar uma história com fôlego e duração».

Muito brevemente o trabalho agora premiado vai ficar disponível online e será impresso num catálogo anual desta associação.

Para todos os que quiserem conhecer os segredos de Loulé através desta obra, a mesma poderá ser adquirida na loja do Museu Municipal de Loulé.