Banda Alhada leva «muita festa e animação» a casa dos albufeirenses

Novo concerto em direto no canal de YouTube da Câmara Municipal de Albufeira.

O ciclo de concertos online «Proximidades» prossegue em Albufeira e, desta vez, a proposta passa por momentos de «muita festa e animação com música portuguesa do Minho ao Algarve», com a tradicional Banda Alhada, no próximo sábado, 23 de maio, às 21h30, no Auditório Municipal de Albufeira, sem a presença do público.

Como já vinha acontecendo nos eventos anteriores deste ciclo, que dura até final de junho e dá espaço aos artistas da terra, o concerto será transmitido em direto através do canal de YouTube do município.

Com um repertório musical na área da world music, a Banda Alhada é o que o grupo considera uma banda de «Música Portuguesa Planetária», oferecendo «um espectáculo muito animado, repleto de força e de sentimento, com uma linguagem poética e musical portuguesa, mas totalmente contemporânea».

Juntaram-se ao som dos adufes, sarronca, ferrinhos, pandeireta e bombos, as harmonias da viola clássica, da braguesa, do cavaquinho, dos acordeões, do baixo e do bandolim, «para transmitir uma dinâmica diferente aos cantares tradicionais da nossa Terra. O resultado é um excelente espetáculo», afirma o município de Albufeira, responsável pela organização.

A autarquia lança ainda um mote à população: «fique em casa, em segurança e no conforto do seu lar, e atreva-se a trautear com a Banda Alhada músicas como Laurinda, linda, linda, Senhor Vinho, Menina estás à Janela, Ó Zé aperta o laço, Não vás ao mar Toino, ou o original da Banda, Se tu fores a Albufeira, entre muitas outras músicas que retratam o nosso país do Minho ao Algarve».