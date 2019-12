«Baila Coração ao Som do Acordeão» volta a Quebradas, Castro Marim

Castro Marim está uma vez mais a organizar os serões dançantes do «Baila Coração ao Som do Acordeão». O próximo será no sábado, 7 de dezembro, na pequena localidade das Quebradas.

Baila Coração ao Som do Acordeão no Azinhal, no sábado, dia 30 de novembro de 2019

A Câmara Municipal, a Mito Algarvio, os Mato Bravo e diversas colectividades locais castro-marinenses acolhem mais uma edição deste conjunto de serões dançantes, com baile e ceia, muito populares no Sotavento algarvio.



Os bailes, em que o acordeão algarvio tocado à moda antiga está sempre presente, começam inevitavelmente às 21 horas e terminam à meia noite. Durante três horas os «Mato Bravo» tocam animadamente e transmitem a sua boa disposição a todos os que acorrem à festa.

No final do baile há sempre ceia e com o aconchego da mesma o convívio prolonga-se por mais algum tempo.

No sábado, dia 30 de novembro a festa foi no Azinhal e teve, no final do baile, uma surpresa, com a participação de alguns pares do Rancho Folclórico local que quiseram evidenciar que há jovens que ainda sabem dançar o frenético «corridinho algarvio».

No próximo sábado, 7 de dezembro, será na pequena localidade das Quebradas, no coração do concelho de Castro Marim. A entrada é livre e os serões dançantes que ali acontecem têm a tradição e a fama de serem sempre muito concorridos e animados.