Aurélio Nuno Cabrita revisita história de Messines e Silves em livro

O livro «São Bartolomeu de Messines e o concelho de Silves desde os alvores do Liberalismo ao 5 de outubro de 1910» da autoria do historiador e investigador messinense Aurélio Nuno Cabrita, vai ser apresentado no sábado, dia 29 de junho, às 16 horas, no auditório da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo daquela localidade.

A obra resulta da dissertação de mestrado do autor em História do Algarve, na Universidade do Algarve, e tem como finalidade traçar a história daquela freguesia, da região e do país desde os alvores do Liberalismo (1800) até à proclamação da República (1910).

Para o efeito recorreu a uma metódica consulta de vários fundos arquivísticos, apresentando diversos conteúdos inéditos, que fazem da obra um trabalho de leitura obrigatória para a redação da história do Algarve.