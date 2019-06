Atas de Vereação do concelho de Loulé são «tesouro nacional»

Segundo o Conselho de Ministros, «foi aprovado um decreto que classifica como bens arquivísticos de interesse nacional os 11 livros de Atas de Vereação do concelho de Loulé (Séculos 14 e 15), atualmente na posse do Arquivo Municipal da Câmara de Loulé, atribuindo às obras a designação de tesouro nacional».

Esta classificação surge no âmbito do processo enviado pela autarquia louletana, em 2018, a propor esta classificação.

As atas de vereação de um concelho correspondem ao registo escrito das deliberações resultantes das reuniões municipais, onde os oficiais concelhios e restante elite camarária debatiam os assuntos do dia-a-dia do município e dos seus habitantes.

O caso de Loulé, no período medieval, é ímpar no panorama nacional, uma vez que são deste núcleo urbano os mais antigos e mais numerosos testemunhos atualmente conhecidos de atas de vereação de um concelho medieval português.

Estes documentos, que fazem parte do espólio do Arquivo Municipal, além do seu valor simbólico, testemunham surpreendentemente a vivência e factos históricos.

Vítor Aleixo, autarca louletano, considera que «a classificação como Tesouro Nacional das Atas de Vereação medievais de Loulé, que incluem a ata de vereação mais antiga conhecida em Portugal (datada de 1384), é o resultado do investimento municipal nas últimas décadas, quer no seu estudo quer na sua preservação».

O edil acrescenta ainda «que para o sucesso deste processo os pareceres dos investigadores Luís Miguel Duarte, Maria Helena da Cruz Coelho e Joaquim Romero Magalhães foram essenciais, pelo que publicamente lhes agradeço. Permitam-me dizer que é com emoção que invoco a figura inspiradora de Romero Magalhães, que nos deixou no final do ano passado».

Vítor Aleixo recorda ainda que este desafio surgiu no âmbito das comemorações dos 40 anos do 25 de Abril, pela mão de Carlos Albino, a quem também endereça «umas calorosas palavras de agradecimento».

A Ata de Vereação mais antiga integrou a exposição «LOULÉ: Territórios, Memórias e Identidades», realizada no Museu Nacional de Arqueologia, em Belém, entre 21 de junho de 2017 e 23 de junho de 2019.