Associação Geoparque Algarvensis já elegeu os órgãos sociais

A Fundação Manuel Viegas Guerreiro foi eleita de forma unânime para presidir a mesa da assembleia geral da recém-criada associação Geoparque Algarvensis.

Já foram eleitos os órgãos sociais da recém-criada associação Geoparque Algarvensis Loulé-Silves-Albufeira. A primeira reunião da estrutura que irá gerir a candidatura do Território Algarvensis a Geoparque Mundial da UNESCO realizou-se no passado dia 7 de março, na reitoria da Universidade do Algarve (UAlg), em Faro.

A eleição da Fundação Manuel Viegas Guerreiro (FMVG) para a presidência da mesa da assembleia geral mereceu a aceitação unânime de todos os associados, traduzindo o reconhecimento do contínuo trabalho desenvolvido pela Fundação, que se interconecta com o da associação.

João da Silva Miguel, já empossado como presidente da assembleia geral, destacou a importância que a associação terá no desenvolvimento local do território do Geoparque Algarvensis.

O atual presidente do conselho de administração da Fundação mostrou total disponibilidade de esta vir a colaborar no que for necessário, por forma a conseguir a classificação do Algarvensis, aspirante a Geoparque, pela UNESCO.

João da Silva Miguel destacou ainda o trabalho que a FMVG tem desenvolvido na dinamização da investigação e promoção de estudos da obra do patrono. Salientou o seu papel na promoção do turismo sustentável, aliando as vertentes social, económica e ambiental.

Por fim, realçou o contributo da FMVG para a reorganização das relações territoriais e para o dilatar da atratividade do território do interior, com projetos como o Percurso Eco-Botânico Manuel Gomes Guerreiro, pensado e criado em Querença, e implementado nos terrenos da Fundação, num dos sopés da aldeia, com o apoio da Câmara Municipal de Loulé.

Além dos municípios de Loulé, Silves e Albufeira, da UAlg e da FMVG, são sócios da associação Geoparque Algarvensis a associação In Loco, as empresas Tech Salt SA, Geo Walks and Talks, a Quinta do Freixo, a NERA – Associação Empresarial da Região do Algarve e o CCMAR – Centro de Ciências do Mar.

