Artistas de Quarteira juntam-se «em palco» para ajudar famílias da cidade

D’arte Sessions juntam comunidade artística da cidade em prol dos mais necessitados.

Vários artistas de Quarteira juntaram-se e, em parceria com a Fundação António Aleixo e a Junta de Freguesia da cidade, vão levar a cabo, de hoje até domingo (de 24 a 26 de abril) e de forma digital, o evento solidário D’arte Sessions.

O objetivo passa por angariar bens alimentares para, posteriormente, distribuir pelas famílias quarteirenses mais necessitadas nesta fase crítica da pandemia COVID-19.

O evento reúne vários artistas da cidade que vão atuar em live streaming através do Instagram criado para o efeito (@darte.sessions).

Hoje, sexta-feira, dia 24 de abril, atuam entre as 18h00 e as 21h30 nomes como Dj Raffa Lima, Lígia Pereira, Alicia Rosa, Iniciado, César Matoso, Bertílio Santos, a dupla Sacik Brow & Fragas e o DJ Westville.

Para amanhã, sábado, 25 de abril, o programa contempla, no mesmo horário, as atuações de DJ Format:F, Alexx Jz, Baby Creezy, Edna Oliveira, Perigo Público, Isa de Brito, Marc Policarpo e DJ Mulaton.

No domindo, 26 de abril, o evento encerra com streamings entre as 16h00 e as 19h45, proporcionados por DJ Ramas, DJ Jossa, DJ Its Tempo, DJ Tupa aka Ben, Girl Blunt e DJ Maskarilha.

Os interessados em fazer a sua doação de alimentos podem entregar a mesma na Fundação António Aleixo ou na Junta de Freguesia.