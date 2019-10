Artadentro: Preces para afugentar tempestades, insectos malignos, etc.

Pelo terceiro ano consecutivo, a associação Artadentro inaugura um ciclo de arte contemporânea no Museu Municipal de Faro sob o título Preces para afugentar tempestades, insectos malignos, etc. Primeira exposição chama-se «A Persistência da Pintura» e reúne obras de quatro cinco jovens pintoras da vizinha Andaluzia, Espanha.

«Com esta exposição coletiva de pintura, não só inauguramos o novo ciclo de arte contemporânea Preces para afugentar tempestades, insectos malignos, etc., como iniciamos o que gostaríamos fosse um contacto regular com a produção artística contemporânea andaluza e, naturalmente, dado o seu dinamismo e dimensão, com especial atenção ao que hoje se faz em Sevilha», explica

Vasco Vidigal, responsável pela Artadentro, associação com sede em Faro.

Assim, a «A Persistência da Pintura» inaugura no sábado, dia 9 de novembro, às 18 horas no Museu Municipal de Faro.

Esta mostra conta com a participação das artistas Amara Toledo (Sevilha, 1997), Carmen Morillo (Sevilha, 1989), Claudia Suárez (Huelva, 1994), Lucía Tello (Sevilha, 1996) e Sofía González (Sevilha 1994) e «permite-nos um olhar, ainda que parcial, sobre a mais recente geração da pintura sevilhana.

O título «A persistência da Pintura» remete «a um tempo e expressão da minha surpresa pela vitalidade da pintura como disciplina plástica de eleição na atual Sevilha. É que, após tanto se ter anunciado a morte da pintura, sobretudo a figurativa, este colectivo vem testemunhar a perenidade da rica tradição pictórica sevilhana», detalha Vasco Vidigal.

De facto, nesta exposição, «todas as artistas recorrem com grande liberdade a uma figuração expressiva, em que imagens de proveniência variada, processadas e plasmadas pelos meios da pintura sobre suportes diversos, como que vêm reorganizar uma realidade aparentemente caótica, conferindo particulares sentidos ao mundo».

Preces para afugentar tempestades, insectos malignos, etc. é o título do novo ciclo de arte contemporânea organizado pela Artadentro em parceria com Museu Municipal de Faro, que decorrerá até 5 de Julho de 2020.

São cinco mostras que trazem a Faro pintura, desenho, escultura, fotografia 3D, cinema e outras surpresas, com parcerias do Cineclube de Faro e da Appleton, financiado pelo município de Faro.

Assim, além das artistas andaluzas Amara Toledo, Carmen Morillo, Claudia Suárez, Lucía Tello eSofía González, trará à capital algarvia obras de Michael Biberstein(Appleton), Edgar Pêra(Cineclube de Faro), João Queiroze Miguel Cheta, entre outros.

PROGRAMA do ciclo de arte contemporânea 2019/2020 Preces para afugentar tempestades, insectos malignos, etc.

Amara Toledo, Carmen Morillo, Claudia Suárez,Lucía Telloe Sofía González

Exposição colectiva «A Persistência da Pintura», exibindo algumas das mais recentes propostas da pintura de Sevilha. Inaugura no sábado, dia 9 de novembro às 18h00 no Museu Municipal de Faro. Fica patente até 29 de dezembro.E

«Zoom In: Edgar Pêra»

Organizada em parceria com Cineclube de Faro. Inaugura na quinta-feira, dia 28 de novembro às 18 horas, com a exposição de fotografia 3D «Lisbon Revisited» de Edgar Pêra, na Galeria Trem, Faro. Às 21h30 será exibido o filme de «Caminhos Magnétikos».

Na sexta-feira, dia 29 de novembro, às 15 horas haverá uma masterclass de multimédia por Edgar Pêra. Às 22 horas será a vez do Cine-concerto interativo «Lovecraftland» com Edgar Pêra & Vitor Rua.

Sábado, 30 de novembro às 15 horas será exibido o filme «Homem Pikante – Dyálogos com Pymenta», com Edgar Pêra & Alberto Pimenta. Às 17h30 será apresentado o livro «Anastática» com Manuel Rodrigues, Edgar Pêra & Alberto Pimenta.

Michael Biberstein

Pintura e objetos de Michael Biberstein, com curadoria de David Silva Revé, em parceria com a Appleton. Inaugura dia 11 de Janeiro de 2020, às 18h00 no Museu Municipal de Faro. Fica patente até 23 de fevereiro.

(s) de João Queiroz

Pintura e desenho de João Queiroz. Inaugura dia 14 de março de 2020, às 18h00 no Museu Municipal de Faro. Fica patente até 10 de maio de 2020.

Miguel Cheta

Escultura e instalação de Miguel Cheta. Inaugura dia 30 de maio de 2020, às 18h30 no Museu Municipal de Faro. Fica patente até 5 de julho de 2020.

No final deste ciclo, será editado um catálogo abrangendo todos os eventos realizados.

Para mais informações a Artadentro disponibiliza contactos telefónicos (289 802 754 e 919 328 019) e-mail ([email protected]).