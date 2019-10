André Jordan revela «Uma viagem pela vida» em livro posto à venda hoje

O livro de memórias de André Jordan, uma das personalidades mais influentes do turismo a nível mundial, chega às lojas hoje, dia 17 de outubro.

Conhecido como o pai do turismo português, André Francisco Spitzman Jordan (1933) é um empresário luso-brasileiro, de origem judia-polaca que fugiu com os pais a tempo de escapar aos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial.

Da Polónia para Portugal e depois rumo ao Brasil, a família consegue um lugar de destaque num Rio de Janeiro em tempos de glamour.

Entre eventos culturais e mundanos, André Jordan conquista também o seu lugar como jornalista, o que lhe permite conhecer algumas personagens marcantes da História do século XX, com a Bossa Nova em pano de fundo.

Vive em Buenos Aires, Nova Iorque, Londres, mas é Portugal que o conquista. Fundador, idealizador e promotor dos empreendimentos Quinta do Lago, Belas Clube de Campo, Vilamoura, entre outros, torna-se o maior promotor imobiliário do país. Em 2014 é considerado uma das 12 personalidades mais influentes no turismo a nível mundial.

As etapas mais difíceis, e também as mais felizes, as experiências mais enriquecedoras, os vultos da História e alguns ilustres desconhecidos, tudo está neste livro amplamente ilustrado e que se lê como uma novela da vida real, onde cabem contos de fadas, romance histórico, lutas de poder, crónica financeira e prosa poética.

«Uma Viagem pela Vida», de André Jordan, traz a história verídica e fascinante de uma das personagens mais surpreendentes do Portugal atual, o testemunho de um homem notável, contador de histórias fantásticas na primeira pessoa.

«Quando me propus escrever um livro sobre a minha viagem pela vida, o objetivo foi registar o testemunho de quase um século, no qual o mundo encolheu e todos vivemos com todos. Cheguei até aqui fazendo a travessia de situações e desafios interessantes, em relacionamento intenso com seres com quem vou compartilhando os espaços para onde a vida me leva, encarando as missões que vão surgindo e os obstáculos que vão aparecendo. O relato que o leitor aqui vai encontrar é a história de uma vida vivida com amor. Com tanto de exaltação quanto de desilusão. É um relato verdadeiro, porém, incompleto. Espero que gostem», diz André Jordan.

O livro é publicado pela Almedina, tem 668 páginas e custa 29,90 euros, com desconto no website da editora.