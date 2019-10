Analog Music Project apresenta segundo disco na República 14 em Olhão

Este é um projecto musical que se dedica à construção de um palco sonoro analógico.

O concerto tem lugar já no próximo sábado, dia 2 de novembro, às 21h30, na Associação Cultural Re-Criativa República 14, em Olhão.

Com JP Coelho nos teclados, Jorge Jesus no Baixo e João Aleixo na bateria, o tema do actual concerto é o segundo disco do projecto: «Shinobi III – Return of the Ninja Master» que apresenta composições extraídas do videojogo homónimo, originalmente lançado para a consola Sega Mega Drive em 1993.

Composta por Hirofumi Murasaki, Morihiko Akiyama e Masayuki Nagao, a banda sonora de «Shinobi III» diferencia-se de outras bandas sonoras de videojogos através de sua qualidade melódica e o seu distinto carácter japonês.

Neste concerto, a música é tocada por humanos, com novos arranjos mais focados no «groove» e «vibe» de banda ao vivo, revivendo e reinventando géneros clássicos dando-lhes um toque moderno, mas sem perder o lado orgânico e, naturalmente, o som analógico.