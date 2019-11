Alvor mostra espetáculo «Pelos que andam sobre as águas do mar»

Centro Comunitário de Alvor recebe no próximo dia 19 de novembro, terça-feira, às 19h30, o espetáculo de teatro-documentário «Pelos que andam sobre as águas do mar», de Raquel Belchior/GALATEIA.

O projeto é inspirado na obra «Os Pescadores», de Raul Brandão, e no trabalho de investigação realizado nas comunidades piscatórias de Portimão, Nazaré, Sesimbra, Setúbal e Montijo.

Baseia-se ainda na investigação antropológica de Vanessa Amorim, tendo o Museu de Portimão como parceiro e contando com a participação das atrizes Ana Lúcia Palminha e Suzana Branco, com encenação de Miguel Jesus.

Entre 1921 e 1923 Raul Brandão documentou nas páginas d’Os Pescadores a dimensão do nosso mar e quem dele fazia vida. Esta obra, escrita há mais de 90 anos, permanece como «um dos mais belos» roteiros literários dos nossos portos, praias e rias.

Partindo do livro de Raul Brandão e do trabalho de pesquisa junto de diferentes comunidades piscatórias, o espetáculo «Pelos que andam sobre as águas do mar» pretende homenagear as várias gerações de homens e mulheres que fizeram e fazem do mar a sua vida.

As duas artistas dão corpo e voz às suas histórias, convocando de forma poética a memória e a paisagem da nossa costa. Em cada local um espetáculo diferente, reescrito a partir da experiência efetiva e afetiva com a comunidade. O momento contará ainda com a participação especial do coro feminino do Centro Comunitário.

De referir que, dois dias antes, no domingo, 17 de novembro, às 16h00, irá ser apresentado o livro Pelos que andam sobre as águas do mar – notas de um processo artístico e antropológico na Antiga Lota de Alvor».

Esta obra contou também com a colaboração do Museu de Portimão e, contrariando a efemeridade do teatro, regista o processo de investigação artística e antropológica realizada nas comunidades piscatórias da Nazaré, Sesimbra, Setúbal, Montijo e Alvor.

Ao coligir os testemunhos das várias pessoas entrevistadas e as experiências da equipa durante as residências artísticas nestes locais, «pretendemos contribuir para a consolidação de um património coletivo ligado à vivência marítima e piscatória».

A entrada na peça, em Alvor, é gratuita mas de reserva obrigatória através dos telefones 282 405 230 ou 282 459 326, ou através do e-mail do Museu de Portimão ou da Junta de Freguesia de Alvor.