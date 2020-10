Algarve Music Series regressa a Faro para a sua 5ª edição

Masterclass artística interdisciplinar e ciclo de concertos vão ter lugar no Club Farense e no Teatro Lethes, com a estreia mundial do Allurement Trio e um recital do acordeonista João Barradas. Tudo de 3 a 5, 15 e 16 de outubro.

O Algarve Music Series, festival de música de câmara organizado pela violoncelista Isabel Vaz e pelo pianista Vasco Dantas, com o apoio da Câmara Municipal de Faro, regressa este mês em circunstâncias diferentes das verificadas nas edições anteriores, «mas sempre com a mesma alegria e entusiasmo pela música», segundo a organização.

O concerto de dia 15 de Outubro, às 21h30 no Club Farense, vai contar com a estreia mundial do Trio Allurement, composto pela soprano Bárbara Barradas, a mezzo-soprano Cátia Moreso e o pianista Vasco Dantas, três músicos de excelência do panorama musical internacional.

Vão ser interpretados duetos, árias de ópera e canções de compositores como Mendelssohn, Elgar, Wagner, Verdi e Offenbach. Os bilhetes têm um custo de oito euros e, para os sócios do Club Farense, cinco euros. As reservas podem ser efetuadas através do número de telefone 289 824 219 ou por e-mail.

Já de 3 a 5 de Outubro, das 9h às 19h (com pausa para almoço), realiza-se no Club Farense uma masterclass onde a interdisciplinaridade na arte é a palavra de ordem.

«Aliamos a arte do canto, do piano, do movimento, do teatro e da pintura em aulas individuais e de grupo, orientadas pelos elementos do Trio Allurement, a atriz, coreógrafa e e encenadora Sónia Aragão e o pintor José Godinho Marques», explicam os responsáveis pelo evento. Podem ser mais pedidas mais informações por e-mail.

Por fim, no dia 16 de Outubro às 21h30, no Teatro Lethes, será o português João Barradas a marcar presença para um recital a solo, «um verdadeiro músico do mundo, acordeonista exímio que domina várias linguagens, da música clássica ao jazz».

Neste momento musical, vai apresentar obras de Keith Jarrett, Bach e Scarlatti. O preço dos bilhetes é de cinco e podem ser adquiridos através da bilheteira do Teatro Lethes ou online.