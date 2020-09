Algarve Central acolha programação cultural em rede

Projeto «Central Artes – Programação Cultural em Rede» é uma iniciativa conjunta de cinco municípios do Algarve Central (Albufeira, Loulé, Faro, Olhão e Tavira) que arranca em outubro.

Os prestigiados Olive Tree Dance dão início ao projeto «Central Artes – Programação Cultural em Rede», uma iniciativa conjunta dos cinco municípios de Albufeira, Loulé, Faro, Olhão e Tavira), a 10 de outubro, às 18h00, no parque de estacionamento Bela Olhão, com o concerto «Water Return» (em formato de drive-in).

Este projeto intermunicipal prevê a implementação de um programa de oferta cultural em rede envolvendo os cinco municípios durante dois anos (2020 e 2021) e explorando diversos quadrantes das artes performativas, com direção artística, conteúdos e produção a cargo das empresas Eventors’Lab e Spira – Revitalização Patrimonial, tendo a programação como mote a temática da «Cultura da Sustentabilidade».

Surge no seguimento de uma candidatura realizada ao CRESC Algarve 2020 (Programa Operacional Regional do Algarve), instrumento financeiro, com fundos comunitários, que visa o apoio ao desenvolvimento da região.

Esta primeira fase do projeto – cuja realização estava inicialmente prevista para o primeiro semestre deste ano, mas que devido à pandemia teve de ser reagendada – contempla ainda mais quatro espetáculos.

A 17 de outubro, às 17h00, a Companhia Instável apresenta contagiantes «Percursos pela arquitetura» em vários espaços do Museu Municipal de Faro, e no mesmo dia, mas às 21h30, o grupo A Presença das Formigas, projeto de referência ligado à música de raiz tradicional, estreia-se em Loulé, no Auditório do Solar da Música Nova.

A 24 de outubro, às 17h00, Tavira acolhe o teatro de rua «Passagem» pela reconhecida Companhia PIA, a ocorrer no jardim da Igreja de São Francisco.

Já em novembro, no dia 28, o Auditório Municipal de Albufeira apresenta, às 21h30, um dos maiores ícones da world music nacional no feminino: Celina da Piedade.

Dado que a oferta cultural inserida neste projeto inclui, além de espetáculos de declarado valor internacional e nacional, uma vertente de formação/mediação criativa e interação com os públicos, estão previstos nos mesmos dias dos espetáculos workshops com as várias companhias e artistas envolvidos na programação.

Pretende-se assim envolver diretamente as comunidades locais nos processos performativos.

Nesta medida, serão realizadas atividades de música instrumental (diggeridoo), dança contemporânea, canto tradicional português, construção de máscaras e cante alentejano dirigidas ao público em geral.

Estas ações, bem como os espetáculos, terão entrada livre, limitada (requerendo inscrição prévia), e respeitando as regras de higiene e segurança em vigor emanadas da Direção-Geral de Saúde.

No mês de novembro, entre 23 e 27, realiza-se nos cinco municípios um novo workshop de cariz interdisciplinar intitulado «Pinto-me dançando», destinado ao público infanto-juvenil, o qual é igualmente de acesso gratuito, limitado.

Já para 2021 está prevista uma ampla programação que contempla cinco espetáculos com a comunidade, cinco espetáculos internacionais e mais 20 workshops.

Pretende-se com este projeto – e na linha do «Movimenta-te», ocorrido em 2011 e 2012 no Algarve igualmente numa lógica de cooperação intermunicipal – fomentar e aprofundar práticas colaborativas entre os vários membros envolvidos, a circulação de espetadores no território e uma maior diversificação da oferta cultural, a pensar não só na população residente mas também nos diversos segmentos ligados ao turismo cultural, de modo inclusive a combater a sazonalidade e a consolidar gradualmente o Algarve como uma região turística de eleva notoriedade.

Para mais informações e inscrições os interessados podem contactar os diversos municípios envolvidos nas atividades, em cujos canais de comunicação serão difundidos os diversos eventos, bem como através de email ([email protected]).