Alcalar mostra costumes milenares em recriação pré-histórica

O município de Portimão e a Direção Regional de Cultura do Algarve propõem uma recriação pré-histórica nos Monumentos Megalíticos de Alcalar, no âmbito do 11º aniversário do Museu da cidade, no dia 4 de maio, sábado, entre as 10h00 e as 17h30.

O evento é organizado em colaboração com o município de Monchique e as Juntas de Freguesia de Portimão, Alvor, Mexilhoeira Grande e o Grupo de Amigos do Museu de Portimão, e tem entrada livre.

Durante este dia, os participantes poderão conhecer de uma forma interativa o quotidiano das populações pré-históricas, através de um conjunto diversificado de ateliês práticos e didáticos.

O grupo de teatro da Escola da Bemposta estará presente para animar o dia, recriando cenas do quotidiano daqueles tempos milenares.

Na oferta da iniciativa estará também a arqueologia experimental, com um conjunto de propostas que proporcionam ao participante um contacto com a preparação dos alimentos, até à sua confeção. Os mariscos, onde se destacam o berbigão e a amêijoa, e o peixe, fazem também parte da ementa que os mais curiosos poderão provar.

Sem fósforos nem facas, a equipa especializada neste tipo de experimentação vai fazer o fogo e preparar os alimentos como se recuássemos 5 mil anos, utilizando os instrumentos de pedra.

O visitante conhece, assim, o fabrico de ferramentas, processos de talhe, preparação e cozedura de alimentos, fabrico de cerveja pré-histórica, fabrico de instrumentos agrícolas e adornos, transporte de grandes monolíticos, moagem e também, outra novidade, a oficina de gravura com base nos padrões gráficos das placas de xisto.

A organização considera que «a recriação histórica permite a centenas de famílias participarem nas atividades realizadas na pré-história de forma divertida e pedagógica», explicando que a mesma recriação «constitui um dia de experiências fundamentadas pelos estudos já realizados sobre o território Alcalarense e os trabalhos desenvolvidos por parte de investigadores das universidades de Estugarda, Córdoba e pelo Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa».

Este evento conta com um apoio financeiro proveniente da candidatura realizada pelo Grupo de Amigos do Museu de Portimão ao Programa DiVaM, da Direção Regional da Cultura do Algarve, e com a ajuda de várias entidades e de um grupo de voluntários que habitualmente colaboram com a equipa do museu na dinamização destas atividades.