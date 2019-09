A organização define este como «um evento a pensar em quem vive no Algarve».

A Marina de Albufeira será palco do «último grande acontecimento de verão no Algarve», no fim de semana de 20 a 22 de setembro.

Não faltará música entoada pela voz de diversas bandas. No dia 20, sexta-feira, «Dixieland, a Banda da Armada» é a primeira a subir ao palco, às 18h30. O grupo de jazz & blues é composto por seis músicos, que tocam clarinete, saxofone, trompete, trombone, sousafone e bateria.

Depois, às 22h30, atua a banda de rock algarvia Íris, que conta com 40 anos de carreira. Os quatro músicos vêm apresentar o seu mais recente trabalho, «Baladas», mas prometem interpretar os clássicos que imortalizaram a banda.

No sábado, 21, «Alcatraz The Band» começa a atuar às 19h30. Natural de Inglaterra, o grupo é composto por três elementos (guitarra/voz, baixo e bateria) que atuam em Huelva e no Algarve, com uma seleção de temas de vários estilos musicais.

Os cabeça de cartaz dessa noite são os Anjos. Os irmãos Nelson e Sérgio Rosado celebram 20 anos de carreira e prometem um concerto recheado de surpresas, com início agendado para as 22h30.

Na última noite, domingo, 22, a animação musical vai ser garantida pelo grupo «The Bitols», uma banda portuguesa que presta tributo aos Beatles, «levando o público a viajar no tempo com uma das maiores bandas de todos os tempos». O concerto está agendado para as 21h00.

Na sexta-feira e no sábado, depois dos concertos, haverá ainda animação com Live DJ até à 1h00. No domingo, o recinto encerra às 23h00.

Além da música, o evento conta com uma forte componente gastronómica – o Festival da Cataplana decorrerá todos os dias, em cinco restaurantes da região, para pôr a concurso a melhor receita daquela que foi considerada uma das 7 maravilhas de Portugal.

A maior cataplana do mundo estará exposta todos os dias no recinto, para inspirar chefs e votantes.

Mas há mais. Para os amantes da vela, a Marina de Albufeira irá realizar uma regata que será disputada nos dias 21 e 22 de Setembro, no campo de regatas da Baía de Albufeira.

No dia 21, a regata decorrerá entre as 11 e as 17 horas, enquanto no dia 22 será entre as 11h00 e as 15h00, seguindo-se a entrega de prémios às 17h00.

Também para o dia 22, data em que se celebra o Dia Europeu sem Carros, está agendada uma corrida e marcha, prova oficial do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) que integra o Calendário Regional de Marcha e Corrida do Algarve.

A concentração será às 9h00, no Passeio dos Oceanos da Marina, para uma prova que conta com dois percursos: um de 7 e outro de 11 quilómetros.

Serão oferecidas t-shirts aos primeiros 500 participantes, abastecimentos durante o percurso «e muito mais».

Quem visitar o «Never ending summer» poderá ainda contemplar uma exposição de automóveis clássicos, de veículos de Bombeiros clássicos e participar em workshops.

Segundo João Ferreira Amaral, Administrador da Marina de Albufeira, entidade organizadora, «o objetivo do evento é mostrar à população residente e aos turistas que nos visitam que o verão na Marina de Albufeira está longe de acabar e continua a haver motivos interessantes para se programar uma visita a esta infraestrutura».

A organização espera que o evento, de entrada gratuita, atraia mais de 6 mil pessoas.