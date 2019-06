Alamedadosoulna substituem Los De Abajo no Festival MED

A participação da banda mexicana, agendada para o dia de encerramento do 16º Festival MED, sábado, 29 de junho, foi cancelada «por motivos alheios à organização».

Assim, irão subir ao Palco Matriz, às 00h30, os espanhóis Alamedadosoulna. A banda de «nuestros hermanos» regressa a Loulé após lá ter atuado em 2015, com um espetáculo «verdadeiramente eletrizante».

Depois de quase três anos sob um profundo processo de criogenização, Alamedadosoulna recarrega o seu armamento. Todo o seu arsenal de ska-reggae-soul prepara-se para explodir novamente no palco uma imensa bateria de projéteis diretos para fazer os pés e as gargantas do público moverem-se.

A câmara está mais carregada do que nunca, com balas intermináveis ​​de dança e coreable dentro e fora do palco.

O seu espetáculo único é renovado para integrar todo o seu repertório de hits com seus míticos elementos visuais e cénicos. Com todos os seus circuitos e curtos circuitos bem lubrificados, os Alamedadosoulna – a banda com um dos espetáculos mais energéticos do planeta – fará com que o MED volte a tremer.